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12:50

В Москве задержали мужчину, "продававшего" губернаторский пост за 35 млн долларов

фото ЗакС политика В Москве задержали мужчину, "продававшего" губернаторский пост за 35 млн долларов

Столичные силовики задержали человека, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере, который предлагал своеобразную услугу: прошлым летом за 35 млн долларов мужчина гарантировал покупателю назначение на пост губернатора в одном из регионов. Однако, как сообщает пресс-служба СК, с самого начала такими возможностями "продавец" высокопоставленной должности не располагал. Более того, он, по данным следствия, и не собирался выполнять обещание.

"Нечаева задержали при передаче первой части затребованной им суммы, "расплата" проходила под контролем сотрудников Федеральной службы безопасности", - говорится в сообщении.

Дело уже расследовано и передано в суд. Интересно, что за задержанным по имени Виктор Нечаев уже были замечены похожие поступки: "ранее он уже был осужден за аналогичное преступление".

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