В Сыктывкаре напали и избили приехавших из Петербурга членов УИК

Минувшей ночью несколько неизвестных напали на двух членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса Богдана Литвина и Артёма Владимирова, приехавших из Петербурга специально для наблюдения за выборами, уведомляет "МБХ медиа".

"Ночью около восьми человек в спортивных костюмах подбежали к нам с Артемом. Мы начали от них убегать. Артему удалось скрыться, а я понимал, что долго бежать не могу и не ориентируюсь на местности, поэтому спрятался за машиной. Но они меня нашли. Один из них взял меня за шею, согнул пополам и стал бить по голове", - поделился деталями произошедшего Литвин.

Нападавшие требовали, чтобы активист разблокировал свой телефон и отдал его им. Параллельно преступников интересовала цель визита петербуржца.

"Они кричали, что я работаю на „краснопузых" и сам я тоже „краснопузый", потому что на этих выборах у меня направление от КПРФ", - добавил Литвин.

Побои были остановлены прибывшими на место полицейскими, которых оперативно вызвал Владимиров. Большинству удалось убежать, однако троих доставили в отдел. Литвина забрала скорая помощь. Невзирая на травмы, он вышел на участок для наблюдения за выборами.