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12 октября, 18:52

На дистанционном обучении в Петербурге находятся уже 69 классов

фото ЗакС политика На дистанционном обучении в Петербурге находятся уже 69 классов

Уже 69 классов в 33 петербургских школах переведены на онлайн-обучение из-за обнаружения коронавируса, уведомили в комитете по образованию.

Более того, три группы в трёх детских садах также отправлены на карантин после выявления COVID-19 и ОРВИ среди детей и сотрудников.

Ещё в пятницу, 9 октября, на удалёнке было всего 67 классов, напомнили в Смольном.

Ранее городской глава Александр Беглов продлил до 29 ноября срок действия в городе актуальных ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса.

 


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