На дистанционном обучении в Петербурге находятся уже 69 классов

Уже 69 классов в 33 петербургских школах переведены на онлайн-обучение из-за обнаружения коронавируса, уведомили в комитете по образованию.

Более того, три группы в трёх детских садах также отправлены на карантин после выявления COVID-19 и ОРВИ среди детей и сотрудников.

Ещё в пятницу, 9 октября, на удалёнке было всего 67 классов, напомнили в Смольном.

Ранее городской глава Александр Беглов продлил до 29 ноября срок действия в городе актуальных ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.