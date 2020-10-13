Смольный проведет передвижной театральный фестиваль в разгар пандемии

Комитет по культуре Петербурга 13 октября анонсировал первый передвижной фестиваль негосударственных театров города. Праздник должен пройти на территории общественного пространства "Никольские ряды" на улице Садовой в выходные, 17-18 октября.

"Спектакли для детей и взрослых пройдут в уютном зале передвижного шатра и под открытым небом", - заявили организаторы.

В фестивале примут участие 12 театров. Оба дня спектакли будут начинаться в полдень и идти до вечера.

Напомним, 13 октября Петербург поставил рекорд по суточному количеству новых зараженных коронавирусной инфекцией. За день было зарегистрировано 557 заразившихся COVID-19.

Фото: sadovaya62.ru