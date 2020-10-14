Глава администрации Выборгского района Ленобласти ушел в отставку

Глава администрации Выборгского района Ленобласти Геннадий Орлов объявил о своем уходе с должности, передает Online47.

Орлов дал понять, что такое решение он принял после того, как в отношении бывшего председателя комитета финансов Александра Болучевского возбудили уголовное дело о хищении 700 млн рублей. Напомним, по версии следствия, экс-чиновник отчитался о якобы выполненных работах по капремонту и текущему ремонту зданий в Выборге, которые на самом деле не выполнялись, а деньги из бюджета он перевел на счета подконтрольных юрлиц. Болучевский арестован, ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

"Сегодня для меня момент истины и очевидной правды. Я совершил большую ошибку, которая заключается в том, что я безоговорочно доверял человеку, который предал меня, команду администрации и всех жителей Выборгского района", - сказал Орлов, комментируя свою отставку.

Исполняющим обязанности главы администрации Выборгского района назначен заместитель Орлова Николай Шишкин.

фото: Геннадий Орлов / Instagram