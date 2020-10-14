Депутаты МО "Светлановское" в третий раз попробуют отправить главу в отставку

Муниципальный совет МО "Светлановское" 15 октября соберется на внеочередное заседание.

В проекте повестки 13 вопросов. Первый - о рассмотрении протеста прокуратуры Выборгского района. Ведомство, напомним, установило факт нарушения антикоррупционного законодательства главой муниципалитета Яниной Евстафьевой. Ей вменили совмещение руководящей должность с другой работой, не связанной с преподавательской или творческой деятельностью.

Прокуратура, ссылаясь на федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления", сообщила, что это нарушение "является основанием для удаления главы муниципального образования в отставку по инициативе депутатов". Совету были предъявлены требования применить меры для устранения нарушения и рассмотреть вопрос о привлечении нарушительницы к дисциплинарной ответственности.

По словам мундепа-самовыдвиженца Юрия Мазурика, депутаты не получили проект решения по этому вопросу вместе с проектом повестки. Он рассказал ЗАКС.Ру, что сам направил коллегам этот документ и текст представления прокуратуры. В проекте решения, подготовленном Мазуриком, предлагается удалить Евстафьеву в отставку.

Депутатов МО "Светлановское" уже пытались собрать для обсуждения представления прокуратуры 25 сентября и 5 октября. Оба раза совет не было кворума - внеочередные заседания назначались на 12-00 будних дней. На этот раз оно должно начаться в 17-00.

Напомним, в июне под письмом на имя губернатора Александра Беглова с просьбой инициировать процедуру отставки Евстафьевой подписались 12 из 18 депутатов местного совета. Однако впоследствии отдельные депутаты от КПРФ голосовали солидарно с главой и критически высказывались в адрес демократической оппозиции.

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