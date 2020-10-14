Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Муниципал

18:46

Депутаты МО "Светлановское" в третий раз попробуют отправить главу в отставку

фото ЗакС политика Депутаты МО "Светлановское" в третий раз попробуют отправить главу в отставку

Муниципальный совет МО "Светлановское" 15 октября соберется на внеочередное заседание. 

В проекте повестки 13 вопросов. Первый - о рассмотрении протеста прокуратуры Выборгского района. Ведомство, напомним, установило факт нарушения антикоррупционного законодательства главой муниципалитета Яниной Евстафьевой. Ей вменили совмещение руководящей должность с другой работой, не связанной с преподавательской или творческой деятельностью.

Прокуратура, ссылаясь на федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления", сообщила, что это нарушение "является основанием для удаления главы муниципального образования в отставку по инициативе депутатов". Совету были предъявлены требования применить меры для устранения нарушения и рассмотреть вопрос о привлечении нарушительницы к дисциплинарной ответственности.

По словам мундепа-самовыдвиженца Юрия Мазурика, депутаты не получили проект решения по этому вопросу вместе с проектом повестки. Он рассказал ЗАКС.Ру, что сам направил коллегам этот документ и текст представления прокуратуры. В проекте решения, подготовленном Мазуриком, предлагается удалить Евстафьеву в отставку.

Депутатов МО "Светлановское" уже пытались собрать для обсуждения представления прокуратуры 25 сентября и 5 октября. Оба раза совет не было кворума - внеочередные заседания назначались на 12-00 будних дней. На этот раз оно должно начаться в 17-00.

Напомним, в июне под письмом на имя губернатора Александра Беглова с просьбой инициировать процедуру отставки Евстафьевой подписались 12 из 18 депутатов местного совета. Однако впоследствии отдельные депутаты от КПРФ голосовали солидарно с главой и критически высказывались в адрес демократической оппозиции.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:54 Губернатор Костромской области заразился коронавирусом и отменил инаугурацию

20:42 Муж Ирины Славиной пообещал, что Koza.Press продолжит работу

20:17 Вакцину центра "Вектор" от коронавируса выпустят в гражданский оборот 1 января 2021 года

19:45 Путин внес в Госдуму законопроект о статусе и полномочиях Госсовета

19:22 Протокол на активиста Pussy Riot Бесцвета за акцию с радужными флагами вернули в полицию

18:58 Рогозин вернул контроль над аккаунтом в Twitter ради постов о сверхбыстром полете к МКС

18:54 Иркутскому "навальнисту" предъявили обвинение по делу о нападении на активистку НОД

18:46 Муниципал: Депутаты МО "Светлановское" в третий раз попробуют отправить главу в отставку

18:28 Памфилова считает "день тишины" перед выборами бессмысленным в эпоху соцсетей

18:18 Рыбаков добивается права на проведение экомониторинга для НКО

18:00 Мосгорсуд признал законным взыскание с оппозиции 240 тысяч рублей в пользу ресторана "Армения"

17:53 Московские левые силы жалуются на срыв дискуссионного клуба полицией

17:29 Шишлов добился возбуждения дела из-за отказа в посещении ночного клуба инвалиду

17:25 Суд отказался прекратить дело Юлии Галяминой по "дадинской" статье

16:49 СМИ: В "список Навального" войдут Кириенко и Бортников

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru