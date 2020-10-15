В Петербурге начался отопительный сезон

Начиная с сегодняшнего дня, 15 октября, в городе на Неве официально стартовал отопительный сезон - с этого дня в домах на постоянной основе появится тепло.

Теплоснабжающие организации перейдут к регулярному отоплению всех городских зданий. Решение обосновано пришедшими в Петербург холодами.

Ранее в Смольном заявили, что городские власти не довольны тем, как управляющие компании, ТСЖ и ЖСК выполняют рекомендации чиновников и корректируют интенсивность протапливания.

Напомним также, в ГУП "ТЭК СПб" недавно оповестили, что с 12 по 22 октября в девяти районах Петербурга будет временно отключена горячая вода из-за проводимых температурных испытаний.