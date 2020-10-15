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12:25

ЕС утвердил санкции против Кириенко, Бортникова и других чиновников из-за отравления Навального

фото ЗакС политика ЕС утвердил санкции против Кириенко, Бортникова и других чиновников из-за отравления Навального

Директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, а также ещё четырёх высокопоставленных российских чиновников внесены в "чёрный список" Евросоюза из-за отравления политика Алексея Навальног, делится ТАСС. Соответствующее решение принял Совет ЕС.

Кроме обозначенных персон, в санкционный перечень попал Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий (ГосНИИОХТ), с которым европейским предпринимателям отныне воспрещается иметь какие-либо дела.

"Персональные ограничительные меры введены в отношении директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы Администрации президента РФ Сергея Кириенко, начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, заместителей министра обороны РФ Алексея Криворучко и Павла Попова, а также полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло", - указано в решении ЕС.

Попадание в "чёрный список" означает, что для всех присутствующих в нём лиц запрещается въезд на территорию Евросоюза, а также замораживаются их банковские активы.

Напомним, Навальный провел в коме почти месяц - с 20 августа по 7 сентября. Немецкие специалисты утверждают, что оппозиционер был отравлен ядовитым веществом из группы ядов "Новичок". Данное заключение подтвердили эксперты из других стран и эксперты из Организации по запрещению химического оружия. В то же время согласно позиции российских медиков, оказывавших первую помощь политику в первые два дня его госпитализации, никаких токсинов или их следов в организме Навального выявлено не было. 

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