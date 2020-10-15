18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:51

Выборгские депутаты отказались принять отставку главы администрации Орлова

фото ЗакС политика Выборгские депутаты отказались принять отставку главы администрации Орлова

Совет депутатов Выборгского района на заседании 15 октября отказался принять оставку главы администрации Геннадия Орлова, передает 47news.

Отмечается, что федеральное законодательство не предусматривает такого развития. Отставка по собственному желанию – вторая после смерти причина досрочного сложения полномочий руководителем. Вице-губернатор Ленобласти по внутренней политике Алексей Кондрашов отметил, что решение депутатов противоречит законодательству.

"Это ж Выборг. Они там теперь, видимо, политические решения принимают", - сказал Кондрашов.

О решении уйти в отставку Орлов объявил накануне. Он дал понять, что это связано с уголовным делом в отношении экс-главы местного комитета финансов Александра Болучевского, которого обвиняют в хищении 700 млн рублей.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:15 ОНК: Фургалу в СИЗО отказывают в КТ

18:13 Премьер-министр Киргизии взял на себя обязанности президента страны

18:00 Прожиточный минимум в Петербурге должен вырасти на 26 рублей

17:31 Роспотребнадзор прогнозирует стабилизацию ситуации с COVID-19 на начало ноября

17:27 Муниципал: Замглавы МО "Остров Декабристов" привлекли к делу по иску главы МО к совету

17:20 Петербург получил первую крупную партию вакцины от коронавируса

16:59 Силовики задержали нескольких участников Марша людей с инвалидностью в Минске

16:41 В Петербурге на дистанционное обучение перевели уже 113 классов

15:51 Выборгские депутаты отказались принять отставку главы администрации Орлова

15:25 Путин окончательно запретил депутатам становится членами общественных палат

14:50 "Никакая логика не просматривается": Кремль - санкциях ЕС из-за отравления Навального

14:49 Путин наградил Владимира Литвиненко орденом "За заслуги перед Отечеством"

14:12 Непривитых учителей и врачей могут отстранить от работы

14:06 На Беглова подали в суд за отказ выдать итоги опроса о коррупции

13:58 Ефремов полностью выплатил компенсацию сыну погибшего в ДТП Захарова

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru