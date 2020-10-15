Выборгские депутаты отказались принять отставку главы администрации Орлова

Совет депутатов Выборгского района на заседании 15 октября отказался принять оставку главы администрации Геннадия Орлова, передает 47news.

Отмечается, что федеральное законодательство не предусматривает такого развития. Отставка по собственному желанию – вторая после смерти причина досрочного сложения полномочий руководителем. Вице-губернатор Ленобласти по внутренней политике Алексей Кондрашов отметил, что решение депутатов противоречит законодательству.

"Это ж Выборг. Они там теперь, видимо, политические решения принимают", - сказал Кондрашов.

О решении уйти в отставку Орлов объявил накануне. Он дал понять, что это связано с уголовным делом в отношении экс-главы местного комитета финансов Александра Болучевского, которого обвиняют в хищении 700 млн рублей.