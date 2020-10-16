Право голоса: Зачем уличным музыкантам профсоюз?

Уличные артисты Петербурга объединилось, чтобы отстаивать возможность выступать в центре города. В качестве формы борьбы они избрали профессиональный союз. В рабочем движении решение восприняли положительно и констатировали, что профсоюзы становятся все привлекательнее для молодежи.

В Петербурге появился Профсоюз работников уличной культуры. Работодателей у его членов нет, а за свои права они намерены бороться в первую очередь с чиновниками и депутатом "Единой России" Денисом Четырбоком, который инициировал законопроект о создании специальных мест для уличных выступлений. ЗАКС.Ру уже рассказывал про эту инициативу. Ее автор объяснил, что хочет с помощью нового закона положить конец задержаниям артистов в центре города, однако многие музыканты отнеслись к идее выступлений в "специально отведенных местах" критически.

- Мы уже подали заявление Денису Четырбоку и еще двум депутатам Законодательного собрания с требованием включить нас в рабочую группу по разработке законопроекта, - сообщил ЗАКС.Ру один из основателей профсоюза, муниципальный депутат Владимирского округа Денис Луговский. - Официального ответа мы пока не получили. Однако получили реакцию Четырбока через СМИ. Он пообещал включить наш профсоюз в рабочую группу.

Луговский придерживается правых взглядов. Он пресс-секретарь в петербургском отделении Либертарианской партии. Однако активист не видит никаких противоречий в том, что в качестве формы борьбы выбрал участие в профсоюзном движении.

- Этот профсоюз предлагает бороться с попыткой государства ввести дополнительное регулирование. А суть либертарианства: минимум государства, максимум свободы, - заявил Луговский.

Он надеется, что организация сохранится и после истории с законопроектом Четырбока. По словам Луговского, есть планы официально зарегистрировать ее в Минюсте.

-Официальные органы гораздо лучше реагируют, когда к ним обращается организация. С этой целью мы и создали профсоюз. Он удобен тем, что начинает существовать с момента его учреждения, до официальной регистрации, - прокомментировал соучредитель.

Идея создания подобной организации не нова, рассказал ЗАКС.Ру координатор сети взаимопомощи уличных музыкантов Олег Мокряков. Мокряков со своими соратникам с 2014 года устраивал в центре Москвы акции против полицейского давления на артистов и выступал на эту тему в столичной общественной палате. В московском сообществе уличных музыкантов предложения объединиться в профсоюз звучали в 2017-2018 годах, но их мало кто поддержал.

- Очень сложно объединить коллег в единую структуру и даже очно собраться непросто, - объясняет Мокряков. - Уличные музыканты никогда не бывают сконцентрированы в одном месте. Очень сложно соорганизоваться и организовать профсоюз, который бы соответствовал законодательству. А неформальная работа у нас ведется постоянно, и она оказывается более эффективной. Но мы следим за опытом питерских коллег. Я так понимаю, там людей, готовых собираться и копаться в бумажках, больше.

Московский музыкант надеется, что итогом работы его петербургских коллег станет в том числе привлечение к ответственности полицейских, которые уже задерживали уличных музыкантов и изымали у них аппаратуру. Идею с участием в рабочей группе ЗакСа он тоже поддерживает. С ним согласен поэт-социалист и участник группы "Аркадий Коц", голоса рабочего движения России, Кирилл Медведев. Он признает и то, что кабинетные встречи с депутатами и чиновниками многим артистам будут не по душе, и то, что коллективное давление на власть необходимо:

- Стоит добиваться влияния, показывать чинушам, что у обычных людей, в том числе уличных музыкантов, есть свое право и свое представительство.

Медведев полагает, что петербургское сообщество уличных артистов не является профсоюзом в традиционном смысле, но его появление поддерживает и считает естественным. Он уверен, что профсоюзному движению стоит сотрудничать с такой организацией, поскольку сохраняется потребность в культурной поддержке борьбы.

- Это не вопрос музыкального фона и каких-то декораций, - говорит Медведев. - Это вопрос общения, понимания того, в каких ситуациях оказываются работники разных секторов, вопрос общих акций и кампаний, которые бы окончательно победили, увы, по-прежнему бытующее представление о том, что профсоюз это что-то скучное, бюрократизированное и в конечном счете бесполезное. Такое сотрудничество, налаживание сетей солидарности, это то, что стоит противопоставлять вертикальным, репрессивным, агрессивно-коммерческим отношениям, которые пронизывают общество сверху вниз.

Профсоюзы омолаживаются

Социологические исследования показывают, что степень доверия профессиональным союзам в российском обществе остается небольшой. "Левада" опубликовала в сентябре 2020 года результаты опроса, по которому только 4% респондентов когда-либо обращались в профсоюз для защиты своих прав. Еще меньший показатель - 2% - был в исследовании ВЦИОМ, опубликованном за полтора года до этого. 53% опрошенных ВЦИОМ заявили, что профсоюзы не помогают решить трудовые права.

- В обществе есть запрос на профсоюзы, но нет практик, институтов. То есть привычных моделей поведения, чтобы создать организацию, - говорит социолог и оргсекретарь профсоюза "Учитель" Ольга Мирясова. - У нас есть проблемы с практикой гражданской самоорганизации, низкий уровень взаимодоверия и как следствие, привычка решать все с помощью друзей и родственников. Но еще важны образование, чувство достоинства, доходы относительно нормальные и свободное время.

Тем не менее, она отмечает активность молодежи, которая все чаще обращается в профсоюзные объединения за помощью в создании своих организаций.

- Назревают проблемы, и растет новое поколение, которое не хочет прогибаться на работе. Но часто индивидуальное решение оказывается проще группового, - отметила Мирясова.

О притоке нового поколения говорят и в Межрегиональном профсоюзе "Рабочая ассоциация". Руководитель его петербургского отделения Игорь Темченко напомнил ЗАКС.Ру, что июльскую забастовку из-за долгов по зарплате курьерам Delivery Club в Москве тоже объявили молодые люди.

- Сейчас молодежь довольно сильно начинает тянуться в профсоюзы, понимает, что это один из инструментов, чтобы улучшить свои условия. Наш профсоюз тоже омолаживается. Вот только старыми методами, которыми профсоюз работал раньше, в нынешней ситуации работать, наверное, уже нельзя. Надо менять подходы к работе, - поделился Темченко.

Профсоюз работников уличной культуры пока только презентовал себя. Его инициаторы выпустили видеоролик и разослали пресс-релиз. За последующие три дня заявки на вступление отправили порядка тридцати человек. По словам Луговского, все они узнали об организации из СМИ и соцсетей.

Сергей Еремеев

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