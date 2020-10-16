Патриотический форум: Форма, инквизиция и пацифизм

В Петербурге 16 октября в восьмой раз прошел Патриотический молодежный форум. В отличии, например, от 2018 года, когда участие в мероприятии приняли байкеры и православные активисты, в 2020 году форум обошелся более традиционной повесткой с рассуждениями о патриотизме, разговорами о войне и рассказами о "Юнармии".

Форма патриота

Патриотический молодежный форум ежегодно проходит в Петербурге весной. В 2020 году мероприятие из-за эпидемии коронавируса перенесли на осень. Открытие прошло в историческом парке "Россия – моя история", на котором с короткой речью выступил вице-губернатор Петербурга Александр Бельский. Суть его краткого выступления сводится к тому, что коронавирус испортил многие планы – отметить 75-летие Победы с помпой не удалось. Говоря же о форуме, вице-губернатор обозначил его цель - найти новые формы взаимодействия с молодежью и ее патриотического воспитания, и заявил, что надеется: участники мероприятия этой цели достигнут. На этом открытие закончилось – перешли к награждению победителей конкурса почетных караулов. Сцену постепенно заполняли дети в форме, а Бельский вручал им грамоты с цветами и подарками.

Строгие дети ушли – на сцену поднялись спикеры для дискуссии о патриотизме: глава штаба "Юнармии" Антон Кузнецов, глава Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов, депутат МО "Морской" Наталья Камолинкова и советник губернатора, ответственный секретарь Морского совета Татьяна Чекалова. Обсуждали они, кого можно считать патриотом. Спикеры сошлись на том, что патриот - активный гражданин. В частности, об этом сказал глава совета муниципалитетов Всеволод Беликов. По его словам, патриот - это человек, который любит свою семью, свой двор, свой округ, свой район... Патриот не кричит об этой любви на каждом углу, а просто хорошо делает свое дело, считает Беликов. Несомненно, такой человек также должен любить свою страну, отметил Антон Кузнецов:

- Я думаю, что никто лучше Путина не может сказать: "Патриотизм - это любовь к Родине".

Чекалова же упирала на то, что патриот защищает свою Родину. Из-за таких речей и большого количества людей в форме у одного из слушателей родился вопрос: можно ли быть пацифистом и патриотом? После минутной паузы, ответить решила Чекалова:

- Необязательно нам всем быть в "Юнармии". Самое главное - уметь беречь то, что ты имеешь, начиная с семьи. И совсем необязательно всем нам носить форму, - заявила женщина в форме.

Глава Совета муниципальных образований Беликов же сказал, что патриотом может быть человек любой расы, возраста, вероисповедания и сексуальной ориентации. Это просто особое "состояние души", отметил муниципал.

Разговорчики в автобусе

Из-за коронавируса основную часть форума провели в особом формате. Всех участников разделили на две группы: военно-историческое направление и духовно-урбанистическое. Каждую из этих групп разделили еще на три, отправив в разные автобусы с сопровождающим модератором. Всех ждало по три мероприятия по часу-полтора в разных точках города. Из-за загруженности дорог транспорт с участниками форума задерживался и модератор все время переживала, что группа опаздывает на следующую площадку, и просила участников форума не задерживаться. Сказалось это, в частности, на посещении трехмерной панорамы "Память говорит. Дорога через войну".

В 2020 году комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями выдало три субсидии АНО "Историко-художественная творческая мастерская "Невский баталист", который и создал панораму. Общая сумма всех выделенных денег составила 12,2 млн рублей. Представляет из себя площадка воссозданные военные сцены: битва в окопе, в школе, при Сталинграде и другие. Пока человек проходит их, в наушниках свою историю рассказывает советский солдат - как в 1941 году он добровольцем пошел на войну из деревни из под Брянска, дошел до Берлина и вернулся домой.

Участники форума из одного из автобусов старались быстрее пройти панораму. В автобусе выяснилось, что они спешили - почти все сказали: времени выделили мало, хотя модератор во время прохода по панораме никого не поторапливала.

Экспозиция же участникам форума понравилась, по дороге на другую площадку звучали комплиментарные фразы:

- Круто!

- Очень понравилось!

- До слез!

Положительные отзывы звучали и после посещения площадки "Военно-патриотическое воспитание". Там ветеран спецназа ВДВ и ведущий телепрограммы "Служу Отчизне" Вячеслав Корнеев поднял вопрос о подготовке кадров, которые занимаются патриотическим воспитанием молодежи. Он поинтересовался у представителей "Юнармии", есть ли в их движении такая специальная структура.

- В "Юнармии" есть какая-то структура, которая отслеживает правильность воспитания молодежи? У нас с молодежью кто больше всего контактирует? Это преподаватели, инструктора военно-патриотических клубов. Есть ли контроль за тем, что и насколько правильно подается информация?

- Надо ввести святую инквизицию… - отшутился представитель "Юнармии" в Петербурге Владимир Кузьмин.

Корнеев же шутку не воспринял и заявил, что контроль за подаваемой молодежи информации очень важен. Участники форума на площадке согласились с ним, а уже в автобусе продолжили свою дискуссию: начинать патриотическое воспитание надо с малых лет. В подростка уже сложнее вложить правильные принципы, заявили сотрудники школ и молодежных учреждений в автобусе.

- Надо брать ребёнка семи лет и выращивать, тогда вся моя идеология в нем будет, - отметил мужчина, сотрудник одной из школ Петербурга.

Хлеба без зрелищ

Торжественное окончание форума решили соединить с фуршетом. Людей пригласили в зал с накрытыми столами и небольшим количеством стульев у сцены. Предметы интерьера без еды участников форума заинтересовали мало: за весь день у всех было по паре кофе-брейков с растворимым кофе, печеньем и мармеладом.

Ведущий мероприятия заявил, что на фуршет отведено минут пять, а затем надо начать концерт, но зрелище пришлось отложить - люди накинулись на пирожки. Ведущий настойчиво призывал всех сконцентрироваться и выстроиться в красивую линию, а не есть. Он даже заявил, что наслаждаться торжественным мероприятием можно и с напитками в руках, но люди его не слушали – они хотели есть и разговаривать. Однако через несколько минут проводящему торжество молодому человеку все же удалось воззвать к совести некоторых участников форума, в основном к тем, кто успел первым пройти в зал, поесть и занять сидячие места.

Выступлений высокопоставленных персон на закрытии не случилось, с речью на сцену вышла только директор Суворовского патриотического фестиваля искусств Полина Давыдова. Затем пошли выступления с песнями, но зал пустел на глазах - уже после опустошения всех столов с едой.

В коридорах же студенты вели разговоры, кто и зачем пришел на форум. Одна из девушек волонтеров сообщила заинтересовавшемуся юноше, что за работу здесь ей не заплатят, но участие в форуме даст "плюсик" в университете и позволит рассчитывать на повышенную стипендию: "Я только поэтому и здесь". Хотя были и те, кому, судя по всему, форум приносил искреннее удовольствие. Как минимум, членам движения "Юнармии", которые с гордостью проходили мимо других участников мероприятия в своей форме.

Организатором форума выступает комитет по молодежной политике. В 2020 году в аукционе победила Межрегиональная общественная благотворительная организация "Национальный центр социальной помощи", которой достался контракт на проведения мероприятия в 2,37 млн рублей. В прошлые годы форум обходился дороже - в 2019 году он стоил 3,14 млн рублей.

В 2020 году при организации мероприятия больше всего денег намеревались потратить на аренду помещения на четыре часа (554,8 тысяч рублей) и на организацию дискуссионных площадок (403,75 тысяч рублей). Вполовину меньше средств выделили на блокноты в подарок участникам (201 тысяча рублей). На кофе-брейк же выделили 171 тысячу рублей.

София Саттарова

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