Кому достались "молодежные" субсидии на 100 млн рублей

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями 15 сентября выдал очередную порцию субсидий в 2020 году, прошлая "раздача" состоялась в июне. Некоторые постоянные получатели больших сумм в этот раз остались с меньшим уловом. Крупные субсидии комитет направил на проект о Великой Отечественной войне и на помощь подросткам в самоизоляции.

Миллионы для молодежи

Комитет по молодежной политике Петербурга в 2020 году раздал субсидии на волонтерские проекты, морские фестивали, юмористические игры, спортивные состязания и другие мероприятия некоммерческих объединений. Деньги получили 67 организаций на общую сумму более 100 млн рублей. Средства выделялись в два захода: летом и осенью.

По традиции комитет выдал деньги на игры клуба веселых и находчивых - 5,4 млн рублей. Больше всего получил "Студенческий клуб Санкт-Петербурга": на четыре игры КВН организации выделили в общей сложности 3,54 млн рублей. Как следует из документов комитета, ведомство выдало фонду деньги по всем заявкам, кроме одной.

Также деньги на две веселые игры ведомство выдало "Молодежному творческому объединению "Невская лига" - 189,6 тысяч рублей в общей сложности, а еще на две - региональной общественной организации поддержки и развития молодежного творчества "Гаудеамус" - 1,7 млн рублей. "Студенческий клуб" и "Гаудеамус" связаны между собой не только тягой к КВН, но и учредителями Натальей Шишкиной, Ниной Романовой и Эдуардом Шишкиным.

Комитет по молодежи поделился с "Гаудеамусом" еще 1,1 млн рублей - они должны пойти на шестую интеллектуаду для первокурсников. В общей сложности организация получила 2,8 млн рублей. Все три субсидии комитет выделил ей в июне 2020 года.

Примечательно, что в апреле "Гаудеамус" выдвинул несколько человек в составы новых территориальных комиссий Петербурга. Некоторые из них получили места в ТИКах. Например, сотрудник Федеральной службы охраны в Северо-Западном федеральном округе Виктор Воронин.

Новым трендом в выделении субсидий комитетом стало направление денег на online-мероприятия. Всего на них ушло 7,6 млн рублей. Самая большая сумма ушла на музыкально-исторический интернет-фестиваль "Трубы Победы.1945" - 2,08 млн рублей. Организовывает его "Центр духовой и роговой музыки". Руководитель центра Сергей Поляничко сообщил ЗАКС.Ру, что концерт только планируется и точная дата неизвестна. Ориентировочно мероприятие пройдет в конце ноября, уточнил Поляничко.

РОО "Молодежная палата Санкт-Петербурга" получила 1,95 млн рублей на online-концерт ко Дню молодежи. Как пояснили ЗАКС.Ру в организации, они организовали выступление молодых петербургских артистов. Его транслировали на местных телеканалах и в группе "ВКонтакте" комитета по молодежной политике.

Ведомство проводило и еще один концерт ко Дню молодежи. Комитет провел закупку и заключил контракт с индивидуальным предпринимателем Игорем Долгополовым на 908,8 тысяч рублей. Как следует из договора, бизнесмен должен был организовать серию online-мероприятий с выступлением популярного молодежного исполнителя. Судя по видеозаписи на странице "ВКонтакте" комитета, предпринимателю удалось выполнить задание - выступал на концерте певец Олег Майами. "Молодежная палата Санкт-Петербурга" отметила, что с индивидуальным предпринимателем не сотрудничала и организовала концерт своими силами.

Эпидемия коронавируса внесла изменения не только в форматы мероприятий, но и в их основную направленность. Благотворительный фонд "Центр святителя Василия Великого" запросил у комитета по молодежной политике субсидию на "Социальную реабилитацию в режиме самоизоляции". Ведомству идея понравилась, и фонд получил 3,46 млн рублей. Этот же центр получил еще две субсидии: на обучение подростков профессии бариста и организации пространства для подростков, где они могут провести вечерние часы. В общей сложности фонду в 2020 году выделили 5,3 млн рублей.

Мероприятия в честь 75-летия Победы

Комитет не обошел вниманием и военно-патриотические мероприятия. На них ведомство потратило 21,5 млн рублей. Отметим, одно из них "Трубы Победы.1945" (2,08 млн рублей) пройдет онлайн, о чем говорилось ранее.

Самую крупную субсидию в военно-патриотической сфере получила АНО "Историко-художественная творческая мастерская "Невский баталист" - 12,2 млн рублей. Ведомство выдало организации по четыре с лишним миллиона на выставочное пространство "Память говорит" и трехмерную панораму "Дорога через войну", а еще три с лишним миллиона на историко-художественную трехмерную панораму "Память говорит. Дорога через войну".

На сайте "Невского баталиста" есть информация только о панораме "Память говорит. Дорога через войну". Любой совершеннолетний человек может посетить ее за 200 рублей, студенты и пенсионеры - за 100 рублей. Перечислены и льготные категории, которые могут пройти бесплатно. Об одноименных пространствах на сайте организации речи не идет. ЗАКС.Ру не удалось связаться с представителями "Невского баталиста" и уточнить, получены ли субсидии на один проект или на три.

"Волонтеры Победы" получили от комитета 260 тысяч рублей на подготовку к мероприятиям, посвященным 75-летию Победы. На проведение мероприятия "Второй хлеб блокады" летом деньги получила РОО "Полярный конвой" (360 тысяч рублей), а осенью - фонд "Лидер" (360 тысяч рублей). В группе "ВКонтакте" "Полярного конвоя" есть анонс начала проекта "Второй блокадный хлеб", которое назначено на 8 сентября. Посвящено мероприятие подвигу ленинградцев и книжному волонтерству во времена Великой Отечественной войны", сказано в группе. Отчета о мероприятии пока нет. Сайта или страниц в социальных сетях фонда "Лидер" ЗАКС.Ру найти не удалось.

Постоянные получатели

Некоторые организации, которые регулярно получали от комитета крупные субсидии, в 2020 году получили меньшее финансирование и лишь на часть заявленных мероприятий. В 2018 году самую крупную сумму получила Ассоциация содействия духовно-нравственному просвещению "Покров" - 5,5 млн рублей. В 2020 году организация получила лишь 2,8 млн рублей: 1,4 млн рублей на "Татьянинский Покровский бал" и 1,38 млн рублей на "Осенний Покровский бал". Первое мероприятие по традиции прошло в январе, а анонса осеннего бала в 2020 году пока на сайте "Покрова" нет. Ассоциация подавала заявки еще на "Осенний Покровский форум" и "Молодежный епархиальный лагерь", но деньги на это не получила.

Исполнительный директор организации - настоятель Воскресенского Смольного собора протоиерей Петр Мухин. Он также является духовником спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова.

Значительно уменьшились дотации и фонда "Университеты Петербурга". В 2019 году организация стала лидером по объему полученных субсидий от "молодежного" комитета - 10,4 млн рублей. В 2020 году ведомство направило деньги только на два мероприятия "Университетов Петербурга" - в общей сложности 2,1 млн рублей, а организация запрашивала субсидии еще на три фестиваля. Их комитет отклонил два раза: и летом, и осенью.

Организация "Мир знаний" в 2019 году получила 4,08 млн рублей, а в 2020 году - 3,3 млн рублей. Они должны пойти на проведение XX Международного фестиваля студенческих фильмов "ПитерКиТ". "Мир знаний" планирует организовать мероприятие в ноябре на базе Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

Есть же среди постоянных получателей субсидий и те, кто позиции свои практически не сдал. Среди них, АНО "Городские проекты", которые в 2019 году получили от комитета 3,1 млн рублей, а в 2020 году - 3,5 млн рублей. Причем все это на организацию одного мероприятия "Будь с городом!". Это проект по объединению благотворителей города, прошел он в августе 2020 года в online-формате, сообщается на сайте "Будь с городом!". Судя по фотографиям, в оффлайне люди все же встречались. В рамках мероприятия прошли конференция и концерт, а участниками стали артисты Ёлка, Iowa и другие.

София Саттарова

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