Новые ТИКи по старым образцам

Санкт-Петербургская избирательная комиссия сформировала первые 10 новых территориальных избиркомов. Возглавили их сотрудники аппарата Горизбиркома и неопытные в избирательном деле сотрудники правоохранительных органов. Некоторые опытные кандидаты не смогли пройти в составы ТИК. Среди них претенденты, выдвинутые "Наблюдателями Петербурга" и оппозиционным советом МО "Владимирский округ".

Двое против

Впервые о создании новых территориальных избирательных комиссий в Петербурге заговорили еще во время муниципальных выборов летом 2019 года. Тогда часть избирательных комиссий муниципалитетов скрывали назначение голосования, не пускали для подачи документов оппозиционных кандидатов, отказывали им в регистрации и создавали другие препятствия. Влиять на ИКМО Санкт-Петербургская избирательная комиссия не могла из-за того, что муниципальная комиссия не подчиняется городской. Выход из такой ситуации - передать полномочия всех ИКМО территориальным комиссиям, заявил в интервью ЗАКС.Ру член ГИК Дмитрий Краснянский в августе 2019 года. Он пояснил, что ТИКи подчинаются Горизбиркому, а значит при ограничении ими прав кандидатов на территориальные комиссии получится оперативно влиять.

На тот момент в городе было 30 ТИКов и 111 муниципальных комиссий. В Горизбиркоме решили, что территориальные избиркомы не справятся с полномочиями всех ИКМО - значит их число необходимо увеличить. В декабре 2019 года ГИК принял соответствующее решение - количество ТИКов должно возрасти до 64. Решение Горизбиркома на следующий день одобрила Центральная избирательная комиссия.

Создание новых комиссий сделали поэтапным: сначала ГИК приступил к учреждению 10 территориальных комиссий, которые будут работать в Адмиралтейском, Василеостровском, Кировском, Колпинском, Петроградском, Петродворцовом, Пушкинском и Центральном районов. Это ТИК №№ 31-33, 41-43, 54, 55, 59, 64.

Политические и общественный организации должны были предоставить документы своих кандидатов в составы ТИК до 15 апреля. По информации СПбИК, всего поступило 237 предложений. Их рассмотрели на рабочей группе и составили рекомендованные списки членов территориальных комиссий, сообщила на заседании Горизбиркома 30 апреля член ГИК Алла Егорова.

Члены ГИК Алексей Березин (Партия роста) и Ольга Покровская ("Яблоко") высказались против включение в состав новых комиссий ряда утвержденных кандидатур. Оппозиционеры предложили не включать в составы ТИК тех, кто, по словам Покровской и Березина, не имеют опыта работы в избирательной системе, могут быть аффилированы с "Единой Россией" или ранее были замечены за нарушениями на выборах.

В частности, Березин внес поправку, по которой из членов ТИК №31 исключается не имеющий опыта в работе избирательной системе Александр Зимин, а вместо него предлагалось взять состоявшего восемь лет в участковой избирательной комиссии Антона Ватникова. Также представитель Партии роста предложил не включать в состав ТИК №31 трудящуюся в администрации Адмиралтейского района Марину Москалькову и взять вместо нее представителя "Наблюдателей Петербурга" Галину Культиасову. Покровская же предложила заменить Зимина на Культиасову. Член ГИК от "Яблока" отменила, что представительница "наблюдателей" имеет несколько наград от ЦИКа за свою работу.

Также Березин и Покровская предлагали другие кандидатуры в составы других ТИК, но большинство членов Горизбиркома проголосовало все же за рекомендованные рабочей группой составы комиссий.

Служивые в избиркомах

По итогам заседания 30 апреля, руководителями новых ТИК стали сотрудники аппарата СПбИК, люди без опыта работы в избирательной системы и представители партий "Единая Россия" и партии "Родина". Березин с Покровской и здесь высказывались против некоторых кандидатур. Критике не подверглись только сотрудники аппарата ГИК.

Вопросы у представителей Партии роста и "Яблока" возникли к кандидату на пост главы ТИК №32 от общественной организации поддержки и развития молодежного творчества "Гаудеамус" Виктору Воронину. Он сообщил, что ранее уже был членом другой территориальной комиссии, а выдвинула его туда "Единая Россия". Этот факт смутил Покровскую так же, как и место работы Воронина - одно из управлений Федеральной службы охраны в Северо-Западном федеральном округе. Березина же заинтересовало, как сотрудник ФСО связан с организацией молодежного творчества, от которой выдвинут.

- Какое отношение вы имеете к молодежному творчеству? Хотелось бы понимать, с точки зрения вашего опыта работы, - поинтересовался член ГИК.

- Дело в том, что у меня в подразделении было много молодых сотрудников, и они занимались творческой деятельностью, - ответил Воронин.

- В рамках именно этой общественной организации? - уточнил Березин.

- В этой организации в том числе.

За кандидата решил заступиться глава Горизбиркома Виктор Миненко. Он сообщил, что Воронин давно готовился к работе в избирательной системе и нет ничего страшного в том, что он ассоциируется с "Единой Россией".

"Странным" показалось Покровской и назначение главой ТИК №42 Евгений Пикина, который не имеет опыта работы в избирательной системе, но трудился во внутренних войсках. Против него высказался и Березин:

- Я категорически не согласен с предложением большинства членов рабочей группы. Я убежден, что назначать на должность председателя территориальной избирательной комиссии кандидатуру, не имеющую вообще никакого опыта работы в избирательной системе, невозможно.

С ним не согласен его коллега по Горизбиркому Дмитрий Краснянский. В разговоре с ЗАКС.Ру он заявил, что неопытные председатели комиссий хороши тем, что они просто не умеют проводить нечестные выборы - "будем надеяться, что проведут честные".

- Если человек имеет уже огромный опыт, он наверняка знает как одни варианты, так и другие. Он может работать как и по закону, но может где-то и нарушить. А вот неопытный человек смотрит, как в законе написано, и делает ровно так. Мне кажется, что это как раз огромный плюс, что пришли люди новенькие, свеженькие, которые раньше нигде абсолютно в выборах не участвовали, ни с положительным, ни с отрицательным опытом, - считает Краснянский.

В августе 2019 года в интервью ЗАКС.Ру он заявил, что председателями ТИКов должны становиться только те, кто уже проработал какое-то время в участковых избиркомах:

"Я считаю, что председателем территориальной избирательной комиссии может быть исключительно тот человек, который хотя бы один раз побыл членом участковой комиссии. Это моё личное мнение. Только поработав членом участковой комиссии, понимая, как это всё там происходит, можно руководить ТИК. Когда человека просто взяли и сказали: "На, рули!", отсюда и ошибки, и отмены решений. Я не следил, но как было сказано, 25 или 50 решений мы отменили этого ТИК. Это много".

От своих слов 30 апреля 2020 года Краснянский не отказался. Он отметил, что проработавшие в УИК находятся на первом месте при отборе на должность главы ТИК в его рейтинге, но на втором стоят не имеющие опыта в избирательной системе претенденты.

Вход закрыт

Еще до заседания Горизбиркома о формировании ТИКов общественная организация "Наблюдатели Петербурга" призвала СПбИК выполнить свою работу беспристрастно. Организация заявила, что ГИК при одобрении кандидатов не от партий чаще всего согласовывает их с органами исполнительной власти. Из-за этого независимые и зачастую более опытные претенденты проигрывают тем, кого рекомендовали власти, считают "Наблюдатели".

Они выдвинули в каждую из 10 новых комиссий по своему кандидату. У одного из них оказались неправильно оформлены документы, признали в общественной организации. Однако и остальные претенденты от них не вошли в составы ТИК.

На это на заседании Горизбиркома 30 апреля обратила внимание Покровская. Она отметила, что ГИК отказывается включать в комиссии "безусловно самостоятельных, опытных и зарекомендовавших себя людей", которые борются с нарушениями на выборах. При этом, добавила представительница "Яблока", в составы ТИК проходят претенденты от тех, кто связан с ущемлением избирательных прав.

- В то же время мы с готовностью включаем например в ТИК №31 граждан Дмитриеву и Зимина, которые предложены соответственно муниципальным советом муниципального образования "Екатерингофское" и "Измайловское". Я хочу обратить ваше внимание, что на территории этих муниципальных образований происходили очень серьезные нарушения на последних выборах 2019 года. Вы меня спросите, причем здесь муниципальный совет? Отвечаю: муниципальный совет формировал те комиссии, которые проводили эти выборы. Кроме того, оба муниципальных совета, насколько я припоминаю, тщательно скрывали свои решения о назначении выборов, чем безусловно нарушали закон. То, что эти люди в большинстве своем ушли от ответственности, еще не значит, что мы должны не замечать этих нарушений, - заявила Покровская.

Представитель "Наблюдателей Петербурга" Галина Культиасова сообщила ЗАКС.Ру, что организация направила открытые письма в ЦИК и Горизбирком из-за отказа последнего включать в составы ТИК кандидатов от "наблюдателей". По мнению Культиасовой, случившееся связано с тем, что на членов общественной организации сложно оказать давление:

- Очевидно, что это независимые люди, на которых сложно влиять, и сложно сделать что-то для того, чтобы выборы были с соответствующим результатам.

При этом, отметила Культиасова, несколько представителей "Наблюдателей" все же прошли в новые ТИК по предложениям партий. Она добавила, что в заявлениях этих членов организации не указывалось, что они к ней принадлежат.

Член ГИК Дмитрий Краснянский отметил, что в нескольких уже действующих ТИК есть представители "Наблюдателей". Он сообщил со ссылкой на законодательство, что половину состава территориальной комиссии должны занять представители парламентских партий. Помимо них есть еще и непарламентские партии, и муниципалы, и другие общественные организации, добавил член ГИК. По его словам, тут встает вопрос приоритетов, а у "Наблюдателей Петербурга" основная функция - не организовывать выборы.

- Какие у "Наблюдателей Петербурга", у этой общественной организации, уставные функции? Это наблюдать за организацией выборов, а не организовывать выборы и за ними наблюдать. Совмещение двух функций, на мой взгляд, вообще неприемлемо, - заявил член ГИК.

Оппозиционеров опять не услышали

Краснянский в разговоре с ЗАКС.Ру добавил, что отказывает ГИК многим организациям, которые выдвинули своих кандидатов в избиркомы. Возмущаются же при этом только "Наблюдатели Петербурга", отметил член Горизбиркома.

В этом Краснянский оказался не прав. Решением рабочей группы ГИКа оказались недовольны и депутаты муниципального образования "Владимирский округ", которые так же написали об этом открытое письмо в ЦИК (есть в распоряжении ЗАКС.Ру).

На последних муниципальных выборах 2019 года ИКМО "Владимирский округ" отказывала в регистрации оппозиционным кандидатам, а после самого дня выборов долго не утверждало итоги голосования, по которым оппозиция получила большинство в совете. Кандидатам даже пришлось "брать в осаду" администрацию Центрального района. В итоге ИКМО все же признало итоги с победой оппозиции.

Новые муниципальные депутаты весной 2020 года предложили две кандидатуры в составы новых ТИК, но ни одна из них не прошла. В частности, мундепы выдвинули "опытного и принципиального заместителя председателя одной из участковых избирательных комиссий" округа Алину Крамар в территориальный избирком №64.

Представитель "Владимирского округа" в ТИК №64 все же будет - Горизбирком назначил одним из членов комиссии сотрудницу администрации Галину Либерг, которую выдвинула организация "Гаудеамус". Мундеп округа Ксения Лаврова сообщила ЗАКС.Ру, что Галина Либерг является дочкой другого муниципального депутата "Владимирского округа" Елены Либерг, которая выдвигалась в совет от "Единой России". Либерг-младшая на последних выборах была председателем участковой избирательной комиссии №2210. По словам Лавровой, на этом участке обнаружили 80 неучтенных бюллетеней со штампами.

О письме муниципалов на заседании Горизбиркома напомнил Березин. Он заявил, что поддерживает право мундепов предлагать своих кандидатов в ТИК. Если же это право учтено не будет, то у совета не будет повода доверять Горизбиркому, отметил Березин.

То же самое в своем обращении написали депутаты. Из-за того, что их представителей не будет в ответственной за выборы в их округе территориальной комиссии, муниципалы не планируют передавать полномочия ИКМО к ТИК: "вопрос о передаче ТИК №64 полномочий Избирательной комиссии МО МО Владимирский округ можно будет больше не поднимать".

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.