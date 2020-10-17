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10:25

Скончался известный археолог и градозащитник Анатолий Кирпичников

фото ЗакС политика Скончался известный археолог и градозащитник Анатолий Кирпичников

Один из самых известных и опытных археологов России, Анатолий Кирпичников, ушел из жизни на 92-м году жизни, сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области. В связи со смертью доктора исторических наук губернатор Александр Дрозденко выразил свои соболезнования.

"Известный Ленинградский ученый скончался сегодня на 91-м году жизни, оставив значительный научный вклад в изучение истории, культуры, военного дела, фортификации и архитектуры Руси и Старой Ладоги, изучению которой он посвятил более полувека", - говорится в официальном сообщении регионального правительства.

Ученый знаменит своими почти полувековыми изысканиями в древнем русском городе Старая Ладога, где и жил. Он также работал заведующим отделом славяно-финской археологии Института истории материальной культуры РАН. Кирпичников был обладателям звания почетного гражданина Ленинградской области.

"Ушел из жизни выдающийся учёный, истинный петербуржец, патриот. <...> Он - автор выдающихся работ и открытий. Наследие Анатолия Николаевича послужит надёжной опорой для последующих поколений учёных всего мира", - от имени всех депутатов петербургского ЗакСа прокомментировал печальное событие его спикер Вячеслав Макаров.

В последнее время профессор активно боролся вместе с другими градозащитниками за спасение оригинального здания Токсовского вокзала. Пока эта борьба к ощутимому результату не привела.


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