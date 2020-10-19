Вишневский попросил прокурора разобраться с "нападками" правоохранителей на семью главреда "МК в Питере"

Петербургский парламентарий Борис Вишневский написал обращение, адресованное прокурору города Сергею Литвиненко, в котором просит его изучить обстоятельства чрезмерного внимания органов опеки к семье экс-кандидата в депутаты МО "Екатерингофский", главреда "МК в Питере" Максима Кузахметова.

"Яблочник" напомнил, что органы опеки в компании полицейских уже не единожды навещали несостоявшегося мундепа, ссылаясь на поступившие жалобы о том, что в семье якобы бьют детей.

"Нападки" на Кузахметова начались после выборной кампании 2019 года: тогда он активно освещал деятельность избирательной комисии МО "Екатерингофский" и сообщал о многочисленных нарушениях на участках: постфактум электорального процесса главой муниципалитета вновь стал Олег Смакотин, чью деятельность журналист также подробно описывал, имея к управленцу множество вопросов и претензий.

Вишневский за Кузахметова поручился, заверив, что он с супругой прекрасно воспитывают своих детей.

"Прошу вас провести проверку силами прокуратуры Петербуга, поскольку считаю, что прокуратура Адмиралтейского района (год назад закрывавшая глаза на все нарушения на выборах в МО) не будет объективна в этом вопросе", - просит Литвиненко депутат.

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