Варламов: На Рубинштейна, 23 поселились то ли потомки чекистов, то ли просто стукачи

Популярный блогер и общественный деятель Илья Варламов негативно воспринял снятие петербургскими коммунальщиками пятнадцати мемориальных табличек с именами репрессированных, которые были прибиты к дому 23 по улице Рубинштейна членами общественной организации "Последний адрес". Все аргументы противников увековечивания памяти, реальные или воображаемые, представляются Варламову смехотворными и несостоятельными. Допуская, что кто-то, возможно, не хочет видеть у себя под окнами "кладбище", он нашелся что ответить таким жильцам.

"Учитывая количество памятников ВОВ, вечных огней и братских могил, у нас центр любого города выглядит как кладбище. Но что-то я не слышу призывов всё это убрать. К тому же, таблички размером 19 на 11 см никак не портят облик здания", - пишет урбанист на своем сайте.

Главная проблема в данном случае, по мнению Варламова, это неорганизованность адекватных людей, порицающих сталинские репрессии, из-за которой маргинальная точка зрения сталинистов звучит парадоксальным образом более громко.

"Печально, что на Рубинштейна, 23 поселились то ли потомки чекистов и вертухаев, то ли просто стукачи, полностью унаследовавшие повадки людей того времени, о котором они грезят", - заключил блогер.

Ранее произошедшее осудил петербургский депутат Михаил Амосов, отказавшийся верить в то, что снятию мемориальных табличек предшествовала инициатива "снизу".

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