Депутаты МО "Шушары" заподозрили растрату бюджетных средств на организации праздника в честь ветеранов

Группа депутатов муниципального совета поселка Шушары пожаловалась на замглавы местной администрации Константина Морина в Следственный комитет, прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу.

Поводом стал проведенный 19 сентября концерт "Наша Победа". Мероприятие было организовано в местном доме молодежи "Царскосельский" и стоило бюджету 1,360 млн рублей, пишут мундепы в своем сообществе ВКонтакте. В концерте приняли участие такие артисты как Оксана Швайка, Александр Якушев и ансамбль бального танца "Жемчужина".

"Депутатов возмутила расчетная стоимость одного билета – более 2000 рублей! Если учесть, что администрации удалось за неделю распространить лишь 280 из 648 билетов, то посещение концерта с малоизвестными исполнителями обошлось бюджету МО п. Шушары более чем в 4800 рублей за один билет на человека!" - недоумевают муниципалы.

Депутаты напомнили, что билет на группу БИ-2 в "Юбилейном" стоит от 3500 рублей, билет на Лолиту в БКЗ – от 1000 рублей, на балет "Лебединое озеро" в Мариинском театре – от 1000 рублей.

"Сделана закупка у единственного поставщика, по завышенной цене. Это наводит на мысль о выводе бюджетных денег, о коррупции при муниципальных закупках. Эти деньги можно было потратить значительно более эффективно, например, на ремонт детского оборудования в Славянке", - заявила мундеп Ольга Краснова.

Отметим, что среди авторов обращений в правоохранительные органы - самовыдвиженка Инга Узянбаева, избранная в совет при поддержке "Объединенных демократов", самовыдвиженец Алексей Махров, в прошлом созыве представлявший в совете "Единую Россию" и единоросс Ольга Краснова. Среди пяти фотографий со скандального концерта, опубликованного в соцсетях муниципалов, есть снимок, где на сцене стоит депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов.

Фото: vk.com/moshushary

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