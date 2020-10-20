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11:46

Беглов продлил "коронавирусные" выплаты медикам

фото ЗакС политика Беглов продлил "коронавирусные" выплаты медикам

Петербургский градоначальник Александр Беглов пролонгировал до 31 октября постановление городского правительства об осуществлении стимулирующих выплатам медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.

В пресс-службе Смольного напомнили, каким категориям медработников положены надбавки: врачам и среднему медицинскому персоналу, оказывающему специализированную медицинскую помощь в государственных клиниках, а также младшему и другому персоналу, обеспечивающему условия для оказания такой помощи;

врачам скорой помощи, в том числе в составе специализированных выездных бригад, среднему медперсоналу, участвующему в оказании скорой медпомощи (фельдшеры, медицинские сестры, медицинские сестры-анестезисты), фельдшеры (медицинские сестры) по приему вызовов скорой помощи и передаче их выездным бригадам, прочий персонал, обеспечивающий оказание скорой помощи (водители, санитары);

врачам подразделений, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, среднему медперсоналу, участвующему в оказании первичной медико-санитарной помощи на врачебном и самостоятельном приеме, младшему медперсоналу, обеспечивающему условия для оказания такой помощи, прочему персоналу, обеспечивающий условия для оказания помощи;

работникам, проводившим лабораторную диагностику COVID-19, а также проводившим патологоанатомические и судебно-медицинские исследования тел умерших пациентов с коронавирусом.

Добавим также, в начале октября Петербург получил очередной федеральный транш в размере 760 млн рублей на "коронавирусные" выплаты врачам.


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