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14:31

Школьные каникулы в Петербурге могут увеличить до двух недель

фото ЗакС политика Школьные каникулы в Петербурге могут увеличить до двух недель

Каникулы у петербургских школьников, вероятнее, всего будут продлены до двух недель и вместо того, чтобы приступить к учёбе 5 ноября, учащиеся выйдут на уроки 9 числа, поделился глава городского родительского комитета Михаил Богданов.

По его словам, ввиду сложной эпидемиологической обстановки для отдельных классов или образовательных учреждений могут частично ввести дистанционное обучение.

"Ведётся работа, чтобы минимизировать риски для детей и педагогов, но при этом не вводить такой жёсткий режим, как в Москве", - цитирует Богданова "Петербургский дневник" .

Ранее, напомним, столичный мэр Сергей Собянин издал указ о предоставлении учащимся отдыха от занятий в период с 5 по 18 октября в качестве одной из мер по борьбе с распространением коронавируса.

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