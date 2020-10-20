Смольный утвердил проект осенней корректировки бюджета

Дефицит бюджета Петербурга сократится более чем на 11 млрд рублей, следует из проекта корректировки бюджета на 2020 год, поддержанного на заседании городского правительства 20 октября.

Согласно документу, доходная часть городской казны увеличится на 36,1 млрд - до 609,9 млрд рублей. Председатель комитета финансов Алексей Корабельников отметил, что уточнения были произведены практически по всем доходным статьям. Расходная часть вырастет примерно на 25 млрд - до 709,5 млрд рублей. Расходы на адресную инвестиционную программу не изменились. Однако Корабельников уточнил, что внутри АИП будут перераспределены 811 млн рублей с тех объектов, по которым ожидается неисполнение в 2020 году

Дефицит бюджета, который сейчас составляет 111,1 млрд, сократится до 99,6 млрд рублей.

Это уже вторая за год корректировка бюджета Петербурга. Весной изменить его параметры заставил эпидемиологический кризис. Осеннюю корректировку губернатор Александр Беглов назвал "технической".

- Нам удалось справиться с кризисной ситуацией, - заявил Беглов членам правительства.

Однако губернатор отметил, что количество заболевающих в Петербурге растет. Основным приоритетом в работе правительства он назвал здоровье петербуржцев.

Впереди утверждение озвученных параметров депутатами. В ближайшее время проект закона о корректировки бюджета будет внесен в Законодательное собрание.

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