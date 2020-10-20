18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:55

Смольный утвердил проект осенней корректировки бюджета

фото ЗакС политика Смольный утвердил проект осенней корректировки бюджета

Дефицит бюджета Петербурга сократится более чем на 11 млрд рублей, следует из проекта корректировки бюджета на 2020 год, поддержанного на заседании городского правительства 20 октября. 

Согласно документу, доходная часть городской казны увеличится на 36,1 млрд - до 609,9 млрд рублей. Председатель комитета финансов Алексей Корабельников отметил, что уточнения были произведены практически по всем доходным статьям. Расходная часть вырастет примерно на 25 млрд - до 709,5 млрд рублей. Расходы на адресную инвестиционную программу не изменились. Однако Корабельников уточнил, что внутри АИП будут перераспределены 811 млн рублей с тех объектов, по которым ожидается неисполнение в 2020 году

Дефицит бюджета, который сейчас составляет 111,1 млрд, сократится до 99,6 млрд рублей.

Это уже вторая за год корректировка бюджета Петербурга. Весной изменить его параметры заставил эпидемиологический кризис. Осеннюю корректировку губернатор Александр Беглов назвал "технической". 

- Нам удалось справиться с кризисной ситуацией, - заявил Беглов членам правительства.

Однако губернатор отметил, что количество заболевающих в Петербурге растет. Основным приоритетом в работе правительства он назвал здоровье петербуржцев.

Впереди утверждение озвученных параметров депутатами. В ближайшее время проект закона о корректировки бюджета будет внесен в Законодательное собрание.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13 октября, 20:54 COVID гуляниям не помеха?

2 октября, 19:45 Комитет по туризму готов показать Петербург журналистам за 6,5 млн рублей

1 октября, 19:08 ЗакС Петербурга выделил 2 млн рублей на питание для гостей парламентских приемов

24 сентября, 18:30 Кому достались "молодежные" субсидии на 100 млн рублей

15 сентября, 18:07 Смольный заказал благодарности и грамоты за 2 млн рублей

15 сентября, 17:29 На проведение ПМИФ в 2020 году выделили 8,5 млн рублей

11 сентября, 18:54 "Организатор перевозок" готов заплатить 38,7 млн за новую схему транспортного обслуживания Петербурга

7 сентября, 19:28 Смольный потратит 4,36 млн рублей на содержание недостроенной "зеленой" ветки метро

2 сентября, 12:23 Комитеты и районные администрации Петербурга запросили дополнительно 233 млрд рублей на работу в 2021 году

27 августа, 19:15 МО №15 готовит подарочные наборы продуктов для жителей за 12,1 млн рублей


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:19 Генпрокуратура направила еще одно дело экс-главы Коми Гайзера в суд

18:50 Главу областного Выборгского района со второй попытки упразднили с должности

18:46 Суд взыскал с Абызова 32,5 млрд рублей в пользу государства

18:21 Минюст возобновил деятельность партии "Гражданская инициатива"

18:10 Чубайс изобрёл нано-способ борьбы с петербургскими сосульками

17:53 Двум фанатам "Зенита" на год запретили посещать стадион

17:32 Вишневский: Управляющая компания пообещала вернуть таблички "Последнего адреса" на дом Довлатова

17:28 Гендиректор резиденции Деда Мороза погиб при крушении вертолета

17:25 Болельщикам начали выдавать FAN ID на матчи Евро-2020 в Петербурге

16:57 Последний раз мосты в Петербурге разведут в конце ноября

16:30 Хабаровчане в 102-й раз помитинговали в поддержку Фургала

15:53 Минюст внепланово проверяет "Открытый Петербург" второй раз за год

15:46 В петербургском фонде ОМС ожидают, что с 1 января сдать тест на COVID будет проще

15:39 Улица Рубинштейна станет пешеходной в праздники и выходные ночи

15:30 Петербург недополучил порядка 50 млрд рублей дохода в 2020 году

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru