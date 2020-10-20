Генпрокуратура направила еще одно дело экс-главы Коми Гайзера в суд

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера о превышении полномочий, сообщается на сайте ведомства. Дело направлено в Сыктывкарский горсуд.

Напомним, по версии следствия, в 2013-2014 годах Гайзер дал распоряжение главе администрации Сыктывкара Ивану Поздееву предоставить компании "Деловой альянс" шесть участков без проведения торгов. Их рыночная стоимость оценивалась в 11,4 млн рублей, но компании они достались за 2,7 млн рублей. Ущерб следствие оценило в 8,7 млн рублей.

Гайзера приговорили к 11 годам колонии в 2019 году, признав виновным в получении взяток, мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег. Тогда же ему был назначен штраф в 160 млн рублей.

Дело в отношении Гайзера завели в 2015 году. Ему и сообщникам вменяли попытку завладеть государственным имуществом, ущерб бюджету Коми следователи оценили в 3,5 млрд рублей. По версии следствия, они за 10 лет похитили, в частности, акции "Птицефабрики Зеленской".