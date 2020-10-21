"Аэрофлот" разрешил бесплатно менять билеты при опоздании на рейс

"Аэрофлот" отменил плату за изменение авиабилетов эконом класса по направлениям внутри России, сообщили представители авиакомпании.

Теперь при опоздании на самолет обменять билет можно будет не позднее чем через 30 минут после времени отправки рейса. Это правило действует для тех билетов эконом класса, которые приобретены после 16 октября с датой вылета до 25 марта 2021 года включительно. Ранее изменить дату или маршрут вылета можно было за 2,6 тысяч рублей.

Авиакомпании сталкиваются с проблемами из-за эпидемии коронавируса. В мае кабмин решил выделить 23,4 млрд рублей госсподержки для возмещения убытков перевозчиков. С марта по август было закрыто международное авиасообщение, теперь оно постепенно восстанавливается.