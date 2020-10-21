Рестораторы Петербурга просят Смольный отказаться от коронавирусного "комендантского часа"

Союз развития культуры питания и сохранения исторического наследия улицы Рубинштейна призвал Смольный не вводить для ресторанов ограничение на работу после 23:00, поскольку это лишит заведения прибыли, передает "Фонтанка.ру".

В союзе сообщили, что идея ввести для ресторанов запрет на работу с 23:00 до 6:00 может оказаться для отрасли "губительным". Менеджер союза Анжелика Ефремова пояснила, что половина всей выручки ресторанов приходится на заказы в пятницу и субботу, причем половина прибыли за эти дни – как раз на промежутки после 23:00.

"Итого потери оборота составят 25% в месяц. Рентабельность нашего бизнеса — 15–20% от оборота. То есть при такой мере мы уходим в минус", - отметила Ефремова.

19 октября вице-губернатор Евгений Елин заявил, что Смольный собирается ввести ограничение на работу петербургских заведений общепита после 23:00. По его словам, не время в свете эпидемии коронавируса "развлекаться и передавать друг другу вирусы в жарком танце", к тому же "после 23:00" есть вредно".

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