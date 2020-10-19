Для петербургских ресторанов могут ввести комендантский час

Петербургский вице-губернатор Евгений Елин известил, что Смольный намерен ввести в городских заведениях общепита комендантский час, информирует "Фонтанка".

Данная мера может быть принята с 26 октября из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. В случае, если соответствующее решение городские власти всё же примут, то ограничения на посещение того или иного заведения будут предусмотрены с 23:00 до 6:00.

"Мы избегаем мер, которые затрагивают экономику, то есть не планируем никого закрывать. Но будем вводить ограничения на ночную жизнь - дискотеки, караоке", - сказал вице-губернатор.

Отметим, с начала октября в Северной столице существенно растёт суточная заболеваемость COVID-19. Так, только за последние в сутки по официальной в статистике в городе на Неве зарегистрировано почти 700 новых случаев инфекции. Всего инфекция подтверждена у 52,6 тысяч местных жителей.

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