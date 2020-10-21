Акционисты в Довлатовском доме потребовали равноправия для живых и репрессированных

В доме 23 по улице Рубинштейна, который стал центром недавнего скандала со снятием мемориальных табличек, активисты "Партии мертвых" провели перфоманс. Прикрыв лица характерными масками в виде черепов, они постояли внутри и снаружи Довлатовского дома с плакатами, на которых было написано: "Кладбище не ГУЛАГ, смерть не ссылка", "Живые любят репрессии и не любят мертвых", "За равноправие жильцов и мертвецов", "Мы все равно здесь".

"Нет в Петербурге такого дома, который не был бы домом мёртвых, особенно в центре, а если вы затыкаете дыры исторической памяти сталиным с розовыми усами, если вы изгоняете мёртвых – они возвращаются – новыми мёртвыми и сталиным без усов", - прокомментировали акционисты свое выступление в Telegram.

Напомним, что 15 табличек с именами репрессированных сняла управляющая компания в минувший уик-энд - якобы, по жалобе жильцов, недовольных превращением дома-памятника в "кладбище".

Как удалось впоследствии выяснить депутату ЗакСа Борису Вишневскому, ЖКС "Северо-Запад" намерена вернуть таблички, установленные общественным движением "Последний адрес", на место после того, как фасад исторического дома отремонтируют.

Фото: "Партия мертвых" / Telegram

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