Вишневский: Управляющая компания пообещала вернуть таблички "Последнего адреса" на дом Довлатова

Руководство ЖКС "Северо-Запад" пообещало вернуть памятные таблички с именами репрессированных в годы "большого террора" на фасад дома № 23 по улице Рубинштейна, как только будет закончен ремонт здания, рассказал ЗАКС.Ру депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский. Во вторник, 20 октября, он побывал в офисе управляющей компании.

- Они говорят, что таблички "Последнего адреса" сняли какие-то жильцы и принесли им. Я говорил с администратором по имени Елена, сама она не видела, как приносили таблички и кто принес не знает. Но пообещала, что когда закончится ремонт они таблички вернут на место, - поделился парламентарий.

По его словам, был озвучен срок в две-три недели. Депутату показали снятые таблички и разрешили их сфотографировать.

- Непонятно, что делать, если кто-то из жильцов опять попытается их снять, - сказал Вишневский.

Депутат полагает, что необходимо провести опрос собственников жилья. Он уже официально попросил об этом руководство ЖКС.

Напомним, неделю назад 16 табличек проекта "Последний адрес" с именами репрессированных исчезли с фасада Довлатовского дома по адресу улица Рубинштейна, 23. Люди, запечатленные на табличках, проживали в этом здании 1930-е годы. Позже в соцсетях некоторые горожане поддержали демонтаж. Появились комментарии о том, что на табличках были имена "врагов народа" и "еврейские фамилии".

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