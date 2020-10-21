Сергей Харлашкин стал зампредом правительства Ленобласти по ТЭК и транспорту

Заксобрание Ленобласти на заседании 21 октября согласовало кандидатуру Сергея Харлашкина на пост зампреда правительства по ТЭК и транспорту, сообщили в правительстве Ленобласти.

Харлашкин на новом посту будет курировать работу дорожного комитета, комитета по топливно-энергетическому комплексу и управления по транспорту. Губернатор Александр Дрозденко, представляя кандидатуру Харлашкина, заявил, что большой опыт чиновника должен помочь ему решать насущные вопросы в этих отраслях.

Несколько дней назад Харлашкин приступил к исполнению обязанностей на посту главы управления по транспорту Ленобласти. Перед этим чиновник долгое время работал в Петербурге. С 2014 года он возглавлял петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры, затем в 2019-м стал главой ОАО "Метрострой".

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