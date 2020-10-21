Центр Вредена отменил закупку частей человеческих тел почти на 13 млн рублей

Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Вредена в Петербурге отменил закупку частей человеческих дел на 12,8 млн рублей, на обновление на сайте госзакупок обратило внимание "МБХ медиа".

Директор центра Рашид Тихилов пояснил, что конкурс отменен по техническим причинам, каким именно – не уточняется. По его словам, позже закупку повторят.

На закупку обратили внимание 15 октября. Центр намеревался купить такие части человеческих тел, как руки, ноги, торсы, в том числе с головами. Материалы предназначались для практики хирургов.