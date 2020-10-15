Центр Вредена в Петербурге купит части человеческих тел почти на 13 млн рублей

Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Вредена намерен закупить части человеческих тел почти на 13 млн рублей в качестве материалов для обучения студентов, на закупку обратил внимание "Интерфакс".

Центру необходимо шесть замороженных человеческих рук и 12 ног с тремя суставами до кончиков пальцев, а также 24 торса, из которых шесть должны быть с головами. Сумма закупки составляет 12,816 млн рублей, заявки принимаются до 22 октября.

По словам директора центра Рашида Тихилова, подобные закупки производятся регулярно раз в полтора-два года, обычно материал поступает из-за границы. Он объяснил, что невозможно качественно обучить хирурга делать операцию, если обучение строится исключительно по иллюстрациям в атласе анатомии или пластиковом манекене.

"Вреда от такого хирурга для живых пациентов будет больше, чем пользы", - пояснил он.