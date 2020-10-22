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Муниципал

11:56

На складе в Ленобласти нашли бюллетени, из-за которых судились в МО № 72

фото ЗакС политика На складе в Ленобласти нашли бюллетени, из-за которых судились в МО № 72

Спустя год после петербургских муниципальных выборов депутаты местного совета МО № 72 (Фрунзенский район) обнаружили мешки с пропавшими бюллетенями по избирательному округу № 212. Об этом 21 октября сообщил "ВКонтакте" глава муниципалитета Павел Швец (Партия Роста).

По его словам, после того как в ноябре 2019 года полномочия муниципального избиркома были переданы Территориальной избирательной комиссии № 23, в ТИК передавали избирательную документацию прошедших выборов. Бюллетени и списки избирателей в кабинете председателя ИКМО Александра Белова найти не удалось, а сам Белов к тому времени перестал появляться на работе и отвечать на звонки.

"Оказалось, что председатель нашего избиркома Александр Белов спрятал документы по 212 округу на складе. Заключил 1 октября со складом в Ломоносовским районе Ленобласти договор аренды. Договор был заключен на 3 месяца, до 31 декабря 2020 года. При этом документы на склад привез не он сам, а некто Евгений. И оба пропали. Склад несколько месяцев пытался связаться с арендатором ячейки, пока, по прошествии 10 месяцев, не позвонил по городскому телефону в муниципалитет с вопросом: А вы свои бюллетени то забирать будете?" - написал Швец. 

Муниципалы забрали избирательную документацию и передали в ТИК № 23.

Все пять мест в совете по округу № 212 получили представители Партии Роста: Денис Капустин, Николай Харитоненко, Светлана Зайцева, Олег Соколов, и Алексей Щербаков. Двое последних впоследствии вступили в Партию пенсионеров.  

Результаты выборов по этому округу ранее оспаривал в суде экс-кандидат от КПРФ Андрей Савченко. Он утверждал, что электоральные результаты, зафиксированные в протоколах, выданных представителям кандидатов отличались от данных, попавших в ГАС "Выборы". Причем сам Савченко, согласно представленных им копий протоколов, в совет не проходил, но проходил единоросс, офицер-подводник Анатолий Зайцев. ЗАКС.Ру подробно рассказывал о претензиях коммуниста. Одержать победу в суде ему не удалось.

- Избирательная комиссия была под контролем [единоросса, бывшего сотрудника местной администрации Игоря] Артемьева. Председатель комиссии тоже фактически его марионетка. Поэтому можно предположить, что руками Савченко Артемьев хотел пересмотреть результаты по этому округу, - прокомментировал ЗАКС.Ру Павел Швец.

Глава МО № 72 отметил, что результаты местных выборов оспаривались только по округу № 212.


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