Онищенко поспорил с главным инфекционистом о пользе и вреде перчаток

Бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Государственной думы Геннадий Онищенко вступил в заочную полемику с главным инфекционистом Минздрава Владимиром Чулановым, который накануне указал на неэффективность ношения перчаток в борьбе с коронавирусом. Высоко чтимый оппонентом санитайзер, по мнению Онищенко, не лишен недостатков.

"Если постоянно обрабатывать руки дезинфектантами, убьете всю микрофлору, а перчатки - способ проверенный", - цитирует его подход "Интерфакс".

Экс-глава Роспотребнадзора убежден, что необходимо прививать людям культуру регулярного и правильного ношения перчаток.

Отметим, что, в свою очередь, довод Чуланова гласил, что россияне часто носят перчатки "для вида", касаются ими лица и неграмотно их утилизируют, и это, с его точки зрения, наоборот, существенно повышает риск заражения COVID-19, а не минимизирует его.