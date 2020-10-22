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15:51

Под Петербургом нашли останки жертв политических репрессий

фото ЗакС политика Под Петербургом нашли останки жертв политических репрессий

На территории Ржевского полигона поисковики обнаружили 70 тел, которые принадлежат жертвам политических репрессий, передает ТАСС со ссылкой на историка Анатолия Разумова. Останки находились в урочище Койранкангас и, по предварительной оценке специалиста, скорее всего, относятся к периоду массовых расстрелов 1920-х годов.

"Я проработал все документы о расстрелах с 1918 по 1941 год. Все учтенные имена расстрелянных известны. Мы только не знаем места погребения конкретно каждого. Работа эта идет, продолжается и завершится новыми местами памяти", - рассказал Разумов.

Отметим, что вскоре, 30 октября, в России в очередной раз отметят день памяти жертв политических репрессий. В Петербурге, у Соловецкого камня в этот день традиционно зачитают имена подвергнутых гонениям ленинградцев.

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