Под Петербургом нашли останки жертв политических репрессий

На территории Ржевского полигона поисковики обнаружили 70 тел, которые принадлежат жертвам политических репрессий, передает ТАСС со ссылкой на историка Анатолия Разумова. Останки находились в урочище Койранкангас и, по предварительной оценке специалиста, скорее всего, относятся к периоду массовых расстрелов 1920-х годов.

"Я проработал все документы о расстрелах с 1918 по 1941 год. Все учтенные имена расстрелянных известны. Мы только не знаем места погребения конкретно каждого. Работа эта идет, продолжается и завершится новыми местами памяти", - рассказал Разумов.

Отметим, что вскоре, 30 октября, в России в очередной раз отметят день памяти жертв политических репрессий. В Петербурге, у Соловецкого камня в этот день традиционно зачитают имена подвергнутых гонениям ленинградцев.