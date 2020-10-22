На Кирочной улице горит охраняемый дом-памятник

Дом 5 по Кирочной улице в центре Петербурга, включенный в список исторических памятников КГИОП, горит в эти минуты, о чем сообщили жители в паблике "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как рассказали в экстренных службах, на которые ссылается ТАСС, пожару присвоили ранг повышенной сложности. На месте находятся 54 пожарных, использующих 12 машин, полиция и скорая помощь. Жителей эвакуировали, движение транспорта парализовано. По данным МЧС, пока никто не пострадал.

Трехэтажное здание построили в середине XIX века, раньше в нем располагались офицерские казармы.

Утром 22 октября у станции Удельная горел еще один дореволюционный дом.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург