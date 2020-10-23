"Запас прочности у нас есть": Беглов - о готовности Петербурга к ухудшению ситуации с COVID-19

Петербургский градоначальник Александр Беглов заверил: вверенный ему город готов к осложнению эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией COVID-19. Медики обеспечены необходимым количеством средств индивидуальной защиты, имеется также коечный резерв.

Центральная задача, поставленная перед властями, - не допустить прекращения оказания плановой медицинской помощи.

"Город готов, запас прочности у нас есть, но петербуржцы должны соблюдать правила и рекомендации Роспотребнадзора", - заявил Беглов в эфире "России 24".

Добавим также, начиная с 26 октября в городе на Неве вновь вводятся "антивирусные" ограничения. Смольный будет пристально следить за бизнесом; кафе и ресторанам запретили работать в ночное время; петербуржцев обязали всегда носить маски в общественном транспорте.

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