Дворцовую площадь украсит живая новогодняя ель впервые за семь лет

На Дворцовой площади впервые за последние семь лет установят живую новогоднюю ель, итоги голосования петербуржцев подвел в Twitter комитет по печати.

"Петербуржцы сделали свой выбор. Дворцовую площадь на новогодние праздники украсит настоящая ель", - заявили в комитете.

Опрос проводился с 15 по 22 октября, 52,2% проголосовавших высказались за установку живой ели. Новогоднее дерево появится на Дворцовой площади к 20 декабря.

В последние семь лет на Дворцовой к новогодним праздникам устанавливали искусственную ель. Случилось это после такого же опроса, проведенного в 2013 году, когда петербуржцы отдали предпочтение искусственному дереву.