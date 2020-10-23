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12:20

Дворцовую площадь украсит живая новогодняя ель впервые за семь лет

фото ЗакС политика Дворцовую площадь украсит живая новогодняя ель впервые за семь лет

На Дворцовой площади впервые за последние семь лет установят живую новогоднюю ель, итоги голосования петербуржцев подвел в Twitter комитет по печати.

"Петербуржцы сделали свой выбор. Дворцовую площадь на новогодние праздники украсит настоящая ель", - заявили в комитете.

Опрос проводился с 15 по 22 октября, 52,2% проголосовавших высказались за установку живой ели. Новогоднее дерево появится на Дворцовой площади к 20 декабря.

В последние семь лет на Дворцовой к новогодним праздникам устанавливали искусственную ель. Случилось это после такого же опроса, проведенного в 2013 году, когда петербуржцы отдали предпочтение искусственному дереву.

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