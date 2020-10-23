Красноярского экс-депутата Быкова снова отправили в СИЗО на два месяца

Суд арестовал бизнесмена, бывшего депутата красноярского ЗакСа Анатолия Быкова на два месяца, сообщается на сайте управления СК по Красноярскому краю.

Накануне Быкова перевели под домашний арест по делу об организации убийств и в тот же день задержали опять. Теперь он арестован по другому делу, которое возбуждено по ч. 3 ст. 33 ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму).

По версии следствия, в 2004 году Быков дал указание знакомому убить учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов, пообещав 50 тысяч долларов в качестве вознаграждения. В итоге в январе 2015 года киллер застрелил предпринимателя, но получил за это только пятую часть от обещанного вознаграждения.

В июле Быкову предъявили обвинение в руководстве преступным сообществом. Следствие считает его главарем организованных преступных групп, на счету которых совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Перед этим экс-депутата обвинили в убийстве двух жителей Красноярска в 1994 году.

Быков был депутатом Заксобрания Красноярского края в 1997-2016 годах. В 1998-2000 годах также был председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода. В 2000 году Мещанский суд Москвы приговорил Быкова к 6,5 годам условно, признав виновным в организации покушения на криминального авторитета Вилора Струганова ("Паша Цветомузыка").