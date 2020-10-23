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20:56

СМИ: Смольный обсуждает передачу РПЦ зданий Музея городской скульптуры в Александро-Невской лавре

фото ЗакС политика СМИ: Смольный обсуждает передачу РПЦ зданий Музея городской скульптуры в Александро-Невской лавре

В Смольном обсуждают возможность передачи Русской православной церкви помещений на территории Александро-Невской лавры, которые закреплены за Музеем городской скульптуры, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По данным агентства, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий направил обращение губернатору Александру Беглову в середине сентября. Речь идет о передаче монастырского комплекса, в который входят церковь Святого Лазаря, Тихвинская церковь, богадельня, певческий корпус и жилой дом. Эти здания закреплены за Музеем городской скульптуры на праве оперативного управления.

Поручение проработать вопрос о передаче зданий в пользование РПЦ дано по итогам совещания, посвященного подготовке празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского, утверждает источник. Агентство приводит фрагмент из документа с поручениями, подписанного вице-премьером Дмитрием Чернышенко:

"Правительству Петербурга и Беглову рекомендуется рассмотреть вопрос о передаче Благовещенской, Тихвинской и Лазаревской церквей, а также земельного участка на набережной реки Монастырки Санкт-Петербургской епархии РПЦ "в целях восстановления исторической территории Свято-Троицкой Александро-Невской лавры".

По словам директора Музея городской скульптуры Владимира Тимофеева, ему "никаких документов ко мне не поступало, только устные сообщения", но он "в курсе событий". Он сообщил, что совещание по этому вопросу пройдет в комитете по печати во вторник, 27 октября.

В 2018 году сообщалось, что РПЦ просит передать ей здание Благовещенской церкви, которое также принадлежит музею. Тогда в Смольном сообщали, что подобной заявки не получали. Тимофеев отмечал, что вопрос передачи церкви с усыпальницей РПЦ поднимает с 1990-х годов. Тогда против передачи объектов выступали Даниил Гранин, Дмитрий Лихачев, Людмила Вербицкая, Жорес Алферов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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