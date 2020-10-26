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Муниципал

11:37

За три часа заявление "Яблока" против муниципальной реформы подписали 42 депутата

фото ЗакС политика За три часа заявление "Яблока" против муниципальной реформы подписали 42 депутата

Партия "Яблоко" вечером 25 октября выпустила онлайн-заявление против планирующейся реформы доходов бюджетов муниципалитетов Петербурга. За первые три часа обращение подписали 42 мундепа, сообщил ЗАКС.Ру депутат Литейноно округа Арсений Афиногенов. 

"Муниципалитеты будут лишены поступлений от налога, взимаемого в связи с применением  упрощённой системы налогообложения, поступлений от налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, и практически всех поступлений от штрафов за административные нарушения. Взамен предлагается небольшая доля от налога на доходы физических лиц и дотации из городского бюджета (часть дотации по выбору муниципалитета можно заменить дополнительными поступлениями от НДФЛ). Но какой бы вариант ни был выбран, доходная база большинства муниципалитетов даже с учетом дотаций резко сокращается", - говорится в заявлении. 

Подписавшиеся депутаты требуют отказаться от муниципальной реформы. По их мнению, в 2021 году необходимо сохранить прежний перечень источников доходов.

Текст заявления стал итогом круглого стола, на днях состоявшегося в офисе петербургского "Яблока". ЗАКС.Ру рассказывал об этом мероприятии. 

Сбор подписей продолжается. По словам Афиногенова, их планируется передать губернатору Александру Беглову.

Сергей Еремеев


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