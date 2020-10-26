За три часа заявление "Яблока" против муниципальной реформы подписали 42 депутата

Партия "Яблоко" вечером 25 октября выпустила онлайн-заявление против планирующейся реформы доходов бюджетов муниципалитетов Петербурга. За первые три часа обращение подписали 42 мундепа, сообщил ЗАКС.Ру депутат Литейноно округа Арсений Афиногенов.

"Муниципалитеты будут лишены поступлений от налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения, поступлений от налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, и практически всех поступлений от штрафов за административные нарушения. Взамен предлагается небольшая доля от налога на доходы физических лиц и дотации из городского бюджета (часть дотации по выбору муниципалитета можно заменить дополнительными поступлениями от НДФЛ). Но какой бы вариант ни был выбран, доходная база большинства муниципалитетов даже с учетом дотаций резко сокращается", - говорится в заявлении.

Подписавшиеся депутаты требуют отказаться от муниципальной реформы. По их мнению, в 2021 году необходимо сохранить прежний перечень источников доходов.

Текст заявления стал итогом круглого стола, на днях состоявшегося в офисе петербургского "Яблока". ЗАКС.Ру рассказывал об этом мероприятии.

Сбор подписей продолжается. По словам Афиногенова, их планируется передать губернатору Александру Беглову.

Сергей Еремеев

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