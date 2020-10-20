"Плевок в лицо муниципалам": В Петербурге зреет кампания против реформы местного бюджетирования

Смольный планирует еще больше подчинить себе органы местного самоуправления. Муниципальные бюджеты, по планам городского правительства, в ближайшее время станут сильнее зависеть от дотаций из центра. Большую часть собственных доходов муниципалам придется направлять в городскую казну. Ожидается, что сильнее всего реформа скажется на центральных округах, где в советах много оппозиционеров. Недовольные депутаты воспринимают происходящее как атаку на свою независимость и планируют общественную кампанию.

Встраивание в вертикаль власти

В понедельник, 19 октября, "Яблоко" провело круглый стол на тему, которая в последние полторы недели стала самой обсуждаемой среди петербургских муниципалов. Смольный планирует очередную реформу в системе местного самоуправления, связанную с формированием бюджетов на местах.

6-7 октября в муниципалитеты приходило письмо из комитета финансов. В приложениях к этому документу был представлен новый принцип формирования местных бюджетов в 2021 и последующих годах. Предполагается, что в муниципалитетах больше не будут оседать средства от неналоговых доходов, например,административных штрафов, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налога в связи с патентной системой налогообложения и единого налога на вмененный доход. Последний с нового года в принципе прекратит свое существование.

За муниципалитетами сохранят процент от собранного в округах налога на доходы физических лиц. Кроме того, всем округам будут положены дотации Смольного. От части этой дотации можно отказаться в пользу дополнительного процента дохода от НДФЛ. Органы местного самоуправления должны были до 20 октября определиться, какой вариант им предпочтительнее. Однако сделать это пока успели не все.

По словам депутата МО "Смольнинское" от "Яблока" Никиты Юферева, Комфин "на словах" пообещал также выделить компенсацию выпадающих доходов. Если это произойдет, бюджет оппозиционного "Смольнинского" будет на три четверти зависеть от поступлений из Смольного. Если не произойдет, местная казна, по подсчетам мундепа, уменьшится с 250 до 85 млн рублей. Наряду с Юферевым, одним из первых тревогу забил замглавы другого оппозиционного муниципалитета - Владимирского округа - Виталий Боварь. Он подсчитал, что при новой системе собственные доходы округа составят порядка 30 млн рублей, хотя в 2020 году они запланированы на уровне 170 млн.

на фото: Виталий Боварь

- Цель не в том, чтобы муниципалитеты не справились со своими расходными обязательствами, а в том, чтобы они начали брать дотации, чтобы главы местных администраций начали бегать в комитет финансов, на мой взгляд. Программа минимум - чтобы к концу созыва у нас получилось как в Москве: глава Управы - это независимый от своих депутатов человек, который плотно связан с мэрией Москвы, - предположил Боварь во время "яблочного" круглого стола.

Предложения Смольного он назвал "плевком в лицо муниципалов".

Юрист петербургского штаба Алексея Навального и экс-депутат МО "Екатерингофский" Александр Шуршев подсчитал, что падение доходов в результате реформы будет у 60-70 муниципалитетов города. Особенно существенно нововведения скажутся на Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районах, а в плюсе останутся в первую очередь пригородные муниципалитеты. Шуршев отметил, что муниципальные образования Петроградки и Адмиралтейского района, которые в ЗакСе курируют соответственно спикер Вячеслав Макаров и вице-спикер Сергей Соловьев, наверняка, не будут обделены депутатскими поправками и не столкнутся с такими проблемами, как оппозиционные округа самого центра Петербурга.

"Организационная подлянка"

Новой реформе предшествовало сентябрьское принятие закона о межбюджетных трансфертах для муниципалов. Губернатор Александр Беглов после подписания этого документа заявил, что закон поможет сделать финансы органов местного самоуправления "более стабильными и предсказуемыми". Чтения в ЗакСе инициатива прошла почти незаметно. Хотя некоторые депутаты и обращали внимание на субъективность и неконкретность текста законопроекта. Особенно напористо его критиковала лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева. Бывший министр труда и социального развития России назвала методику вычисления субсидий и дотаций "дикой."

В муниципалитетах вплоть до октябрьского письма из Комфина были спокойны. Бдительность усыпляло и то, что в приложении к проекту бюджета Петербурга на 2021 год, опубликованного на сайте комитета финансов и утвержденного Смольным, ни о каких революционных методах формирования расходов и доходов муниципалов не было ни слова.

Комфин в обращении к руководителям советов упомянул, что обновленная система будет представлена ко второму чтению бюджета Петербурга на 2021 год. В "Яблоке" опасаются, что утверждение новых принципов налоговой базы на местах станет частью губернаторской поправки и тогда отклонить ее в ЗакСе будет практически невозможно.

- Ко второму чтению губернатор всегда вносит поправку, иногда очень серьезно меняя и доходы, и расходы бюджета, - заявил депутат ЗакСа Борис Вишневский. - Это почти наверняка будет часть этой поправки. Значит, у депутатов не будет возможности проголосовать за все остальное из поправки губернатора, а это отклонить. Если целиком отклонить, тут же начнется крик. Наверняка губернатор ко второму чтению будет предлагать увеличивать социальные расходы. Как будут вести себя депутаты ЗакСа в этой ситуации? Это организационная подлянка.

на фото: Софья Чистякова, Борис Вишневский, Александр Шуршев

По мнению парламентария, нововведения задуманы Смольным с целью подчинить себе политически нелояльных, но в первую очередь это негативно отразится на жителях округов, в которых в 2019 году победило протестное голосование. Объем подоходного налога зависит только от работы налоговой службы, а муниципалитет может ничего не делать и пополнять казну, заметил Вишневский. Новая система никак не стимулирует органы местного самоуправления участвовать в развитии малого бизнеса или сборе штрафов за административные правонарушения, добавил "яблочник". Депутатов местных советов Вишневский призвал делать и придавать огласке расчеты вероятных последствий реформы.

Муниципальный отпор

Еще одна рекомендация, озвученная в ходе круглого стола, - во время обсуждения вопросов о дотациях в советах вносить поправки, выражающие несогласие с новым подходом Смольного. Депутат Литейного округа Софья Чистякова поделилась своим опытом. Она рассказала, о поправках, предложенных ее коллегой по совету Дмитрием Маркевичем. Он, например, выступил за то, чтобы в тексте решения прописать, что замена источников дохода бюджета МО без согласования с местными советами "нарушает перспективные планы развития муниципалитетов, ставит все муниципалитеты в зависимость от дотаций Санкт-Петербурга и тем самым нарушает статью 12 Конституции России (о самостоятельности местного самоуправления - ЗАКС.Ру)". Другая поправка - предложить отложить на год замену источников доходов и перед ее принятием призвать Комфин к консультации с муниципалитетами.

- Муниципалитеты нагибают как хотят, ставят в коленно-локтевую позицию и всячески стараются в очередной раз показать место муниципальной власти в Российской Федерации, - продолжила Чистякова. - Это сделано в том числе, я предполагаю, и для того, чтобы подчеркнуть ничтожность местного самоуправления в России, для того, чтобы конкретно в Санкт-Петербурге, где избралось много оппозиционных депутатов, их всех поставить на место, и в конечном итоге это плевок не столько в лицо депутатам, сколько в лицо горожанам, которые за них голосовали.

на фото: Софья Чистякова

Участники конференции сошлись на том, что поправки, как в Литейном округе, должны стать лишь частью нарастающей кампании недовольства муниципалов. Также решили выступить с открытым совместным заявлением от лица представителей как можно большего числе советов и "бомбить" письмами всевозможные инстанции. Депутат МО "Гавань" от "Справедливой России" Ольга Фаттуш заявила о готовности выступить по поводу надвигающихся перемен на муниципальном форуме стран БРИКС, который ежегодно проводится в Петербурге по инициативе экс-главы МО "Купчино" Михаила Черепанова, и на Общероссийском гражданском форуме, отцом-основателем которого был председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Мобилизовать на протестную активность планируется и все возможные оппозиционные платформы от Альянса независимых муниципальных депутатов "Объединенных демократов" до системных Партии Роста и "Справедливой России". Времени остается не так много. Первое чтение бюджета на 2021 год пройдет 28 октября. Второе запланировано на 18 ноября.

Сергей Еремеев

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