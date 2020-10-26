Экологи просят Беглова решить проблемы мусорного завода на Волхонском шоссе

Активисты из общественной экологической организации "Зеленый фронт" обратились к петербургскому губернатору Александру Беглову по поводу давно и регулярно попадающего в их поле зрения мусороперерабатывающего завода МПБО-2. На этот раз их не устраивает лот, размещенный на сайте госзакупок: предприятие, являющееся ГУПом, намерено потратить более 22 млн рублей на охрану двух своих объектов, один из которых располагается на Волхонском шоссе, а другой в Янино.

"Между тем, на настоящий момент на обоих объектах не решен вопрос с вывозом незаконно складированных отходов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и здоровье местного населения и вызывающих массовые жалобы. Не решен вопрос и предварительной сортировки (обработки) отходов, в результате чего проходящие через биобарабаны твердые коммунальные отходы лишь повышают класс опасности", - говорится в заявлении.

Исходя из своих доводов, авторы письма считают нецелевым расходование столь крупной суммы, тогда как первоочередные, на их взгляд, задачи администрация предприятия решать не спешит.

Отметим, что в начале октября на территории завода на Волхонском шоссе случился пожар, обеспокоивший депутатов петербургского ЗакСа. В связи с несоблюдением требований охраны объекта Росприроднадзор инициировал административное судопроизводство.

Фото: "Зеленый фронт"

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.