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20:55

Экологи просят Беглова решить проблемы мусорного завода на Волхонском шоссе

фото ЗакС политика Экологи просят Беглова решить проблемы мусорного завода на Волхонском шоссе

Активисты из общественной экологической организации "Зеленый фронт" обратились к петербургскому губернатору Александру Беглову по поводу давно и регулярно попадающего в их поле зрения мусороперерабатывающего завода МПБО-2. На этот раз их не устраивает лот, размещенный на сайте госзакупок: предприятие, являющееся ГУПом, намерено потратить более 22 млн рублей на охрану двух своих объектов, один из которых располагается на Волхонском шоссе, а другой в Янино.

"Между тем, на настоящий момент на обоих объектах не решен вопрос с вывозом незаконно складированных отходов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и здоровье местного населения и вызывающих массовые жалобы. Не решен вопрос и предварительной сортировки (обработки) отходов, в результате чего проходящие через биобарабаны твердые коммунальные отходы лишь повышают класс опасности", - говорится в заявлении.

Исходя из своих доводов, авторы письма считают нецелевым расходование столь крупной суммы, тогда как первоочередные, на их взгляд, задачи администрация предприятия решать не спешит.

Отметим, что в начале октября на территории завода на Волхонском шоссе случился пожар, обеспокоивший депутатов петербургского ЗакСа. В связи с несоблюдением требований охраны объекта Росприроднадзор инициировал административное судопроизводство.

Фото: "Зеленый фронт"


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