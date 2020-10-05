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13:04

Партия роста обратилась в Росприроднадзор после пожара на мусорном заводе в Петербурге

фото ЗакС политика Партия роста обратилась в Росприроднадзор после пожара на мусорном заводе в Петербурге

Депутаты Партии роста в Законодательном собрании Петербурга Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко 5 октября направили письмо руководителю Северо-Западного управления Росприроднадзора Михаилу Козьминых. Поводом для обращения стал пожар, случившийся на заводе по переработке отходов МПБО-2 на Волхонском шоссе.

"Граждане, муниципальные депутаты, общественные активисты не раз сообщали о том, что с территории мусорного полигона, находящегося в ведении предприятия по механической переработке отходов СПб ГУП "Завод МПБО-2" во Волхонском шоссе постоянно разносится неприятный запах, периодически замечаются очаговые возгорания", - написали парламентарии.

Они попросили разъяснить, каким образом охраняется предприятие на Волхонском шоссе и какие меры предпринимаются для недопущения новых возгораний. Дмитриева и Трохманенко также поинтересовались, брались ли в ходе инициированного расследования пробы атмосферного воздуха и каковы их результаты.

Напомним, после пожара на территории предприятия МПБО-2 региональное управление Росприроднадзора инициировало административное дело по части 1 статьи 8.2 КоАП (несоблюдение требований охраны окружающей среды при сборе, накоплении, обезвреживании отходов производства).


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