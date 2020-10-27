СМИ: Незадолго до смерти у депутата Петрова украли сейф с деньгами и документами

Незадолго до убийства выборгский предприниматель Александр Петров уведомил полицию о том, что неизвестные ворвались к нему в дом и вскрыли его сейф, унеся с собой всё его содержимое, информирует 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Что именно интересовало грабителей, а также имеет ли инцидент какое-либо отношение к смерти бизнесмена, силовикам ещё предстоит установить.

Петров отказался писать заявление о краже, опасаясь огласки и последующего репутационного ущерба. В сейфе, рассказал собеседник 78.ru, находились деньги, дорогие часы и некие документы. Какие - не уточняется.

Напомним, выборгского депутата Александра Петрова застрелили 24 октября на территории собственного частного дома под Выборгом. Уголовное дело расследуется по "редкой" статье "Убийство по найму".

По информации региональных СМИ, в кулуарах известного бизнесмена Петрова называли "хозяином Выборга". Нынешней осенью город стал центром серьезного коррупционного скандала: на ремонте дорог из бюджета было украдено 700 млн рублей, в результате чего глава города и один из членов городского правительства отправились под арест. По сведению "Новой газеты", убийство Петрова может иметь к скандалу некоторое отношение.

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что лично будет контролировать ход расследования дела.