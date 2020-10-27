Глава Роспотребнадзора объяснила, когда россиянам можно будет снять маски

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова успокоила россиян: "вечно" носить маски им не придется, поскольку победить коронавирусную инфекцию в скором времени помогут отечественные вакцины, передает РИА "Новости".

"Я думаю, что нет, мы найдем способы, чтобы защититься. И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках", - сообщила главный санврач РФ в ходе форума "Здоровое общество".

Попова напомнила, что во время сезонных эпидемий гриппа гражданам также предписывается всегда иметь при себе СИЗ.

Напомним, начиная с сегодняшнего дня Роспотребнадзор установил общероссийский масочный режим. Местным властям рекомендовано также ввести "комендантский час" для заведений общепита и запретить любые увеселительные мероприятия с 23:00 до 06:00. В Петербурге, отметим, данное правило уже действует.