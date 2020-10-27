СМИ: Поклонскую и Милонова не пустили в Госдуму из-за отказа сдать тест на коронавирус

Депутатов Госдумы от "Единой России" Наталью Поклонскую и Виталия Милонова не пустили на пленарное заседание из-за того, что они не стали сдавать тест на коронавирус, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По словам источника, парламентарии "не восприняли требование об обязательном тестировании". Перед пленарными заседаниями депутаты и сотрудники аппарата должны обязательно проверяться на инфекцию, напомнил собеседник агентства.

"Это находит понимание, практически, у всех депутатов, но, как оказалось, есть и исключения", - приводятся слова источника.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, сообщил, что двум депутатам, которые не прошли тестирование, запретили проход в зал, однако конкретных фамилий он не назвал.

Накануне Володин сообщил, что среди депутатов Госдумы 38 парламентариев лечатся от коронавируса, еще 53 уже переболели. Один из заболевших депутатов попал в реанимацию. В сентябре от коронавируса умер депутат Ваха Агаев.

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