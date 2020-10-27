Мэрия Москвы решила не запрещать клубам и барам работать после 23:00

Мэрия Москвы не станет запрещать работу ночных клубов, баров и ресторанов после 23:00, как это рекомендовал сделать Роспотребнадзор, передает РИА "Новости".

Столичные власти сочли, что в Москве замечено "значительное снижение динамики по коронавирусу". По словам представителей мэрии, они считают "возможным воздержаться от закрытия каких-либо секторов экономики".

Пару недель назад московские власти ввели систему идентификации посетителей ночных клубов по QR-коду. По задумке, если кто-то из посетителей заразится коронавирусом, об этом быстро оповестят других присутствовавших в клубе и предложат сдать тест.

28 октября Роспотребнадзор объявил о введении всеобщего масочного режима в России. Регионам также было рекомендовано запретить работу ресторанов и развлекательные мероприятия с 23:00 до 6:00. Так уже сделал Смольный: еще 19 октября было объявлено о запрете на ночную работу ресторанов в Петербурге – хотя петербургские рестораторы очень просили так не делать, поскольку подобные ограничения лишат заведения прибыли.