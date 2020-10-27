Милонов и Поклонская опровергли сведения о недопуске в Госдуму из-за теста на коронавирус

Депутаты Госдумы Виталий Милонов и Наталья Поклонская опровергли информацию, что их не пустили на заседание нижней палаты парламента из-за отказа сдавать тест на коронавирус.

"Это неправда. Такой проблемы не было", - приводят слова Милонова "Открытые медиа". От дальнейших комментариев по теме депутат отказался.

Поклонская в своем Telegram-канале в ответ опубликовала селфи из зала заседаний Госдумы, на котором она в медицинской маске.

"Вот самое верное доказательство того, что Поклонская на пленарном заседании и с тестом все хорошо. И как после такого верить источникам из нижней палаты?" - написала она.

Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что Милонова и Поклонскую не пустили на заседание из-за отказа от теста на коронавирус. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал о двух недопущенных в зал депутатах, но не уточнял имен.

фото: Наталья Поклонская / Telegram

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