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16:24

Вишневский просит распространить "коронавирусные" выплаты медикам на сотрудников ПНИ

фото ЗакС политика Вишневский просит распространить "коронавирусные" выплаты медикам на сотрудников ПНИ

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский обратился к губернатору Александру Беглову с предложением изменить постановление о выплатах медикам, ставшим инвалидами или погибшим при работе с пациентами, зараженными коронавирусом.

Обращение Вишневский направил после того, как к нему обратился сын медсестры психоневрологического интерната № 3 Нины Герасимовой, которая умерла в июле, заразившись коронавирусом. Ему отказали в выплате 1 млн рублей, положенного в случае смерти зараженного медработника, сославшись на то, что ПНИ № 3 – это стационарное учреждение соцобслуживания и действие постановления на его медработников не распространяется. По словам Вишневского, это не первый подобный случай, заразившимся медикам ПНИ и семьям погибших сотрудников также отказывают в выплатах.

В  связи с этим Вишневский просит Беглова изменить постановление, распространив выплаты также на медиков и соцработников организаций, подведомственных комитету по соцполитике – "особенно в ПНИ, где крайне велик риск заражения" коронавирусом. Кроме того, депутат просит распространить выплаты на персонал медучреждений – буфетчиц, санитаров, лифтеров и других, – а также на работников скорых, которые не оказывают напрямую медпомощь пациентам с коронавирусом, но непосредственно участвуют в процессе. Например, на принимающих вызовы диспетчеров.

В начале октября Петербург получил очередной федеральный транш в размере 760 млн рублей на "коронавирусные" выплаты врачам. Напомним, медикам, заразившимся коронавирусом при оказании помощи, положены выплаты в 300 тысяч рублей, если заражение повлечет инвалидность – 500 тысяч, в случае смерти – 1 млн рублей.


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