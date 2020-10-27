Суд в Гааге снял арест с брендов водки "Столичная" и "Московская"

Окружной суд Гааги снял арест с брендов водки "Столичная" и "Московская", передает ТАСС со ссылкой на документ инстанции.

Арест на торговые марки был наложен в мае. Случилось это после того, как суд Гааги постановил взыскать с российских властей в пользу экс-акционеров ЮКОСа 50 млрд рублей. Предполагалось, что бренды могут продать на публичном аукционе, а вырученные деньги направить в счет погашения этой компенсации.

В феврале апелляционный суд, а ранее – Третейский суд в Гааге в 2014 году обязали Россию выплатить 57 млрд рублей бывшим акционерам ЮКОСа. Акционеры заявили, что Россия намеренно обанкротила компанию и ее бенефициаров, преследуя цель захватить активы предпринимателей. В мае Россия обжаловала это решение.