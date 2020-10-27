Горсуд отменил решение КГИОП не считать бывшую медсанчасть на Одоевского памятником культуры

Горсуд отменил распоряжение КГИОП об отказе включить здание бывшей медсанчасти №1 завода имени Калинина на улице Одоевского в реестр объектов культурного наследия, сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Среди заявителей по иску, кроме Вишневского, были его помощник Дмитрий Анисимов, представители СПб ВООПИиК Александр Кононов, Анна Капитонова, активисты Расим Агаев, Татьяна Борисова, Ксения Балашова.

"Нам удалось оспорить необоснованный отказ признать это прекрасное здание ОКН. Это не дает его снести и что-нибудь там построить, как пытаются владельцы", - надеется парламентарий.

В феврале Куйбышевский суд Петербурга приостанавливал действие этого распоряжения КГИОП. Тогда в суде напомнили, что экспертиза в 2018 году призала здание ценным и подлежащим включению в реестр. При этом глава КГИОП Сергей Макаров утверждал, что решение основано на отрицательном заключении акта экспертизы и решении Совета по сохранению культурного наследия от 2017 года.

Градозащитники опасались, что отказ включить медсанчасть в реестр повлечет ее снос. Протестовавшие против этого жители Васильевского острова и некоторые депутаты ЗакСа выходили на митинги в защиту здания.

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