Арестованного экс-главу областного Выборгского района исключили из "Единой России"

Бывшего руководителя администрации Выборгского района Геннадия Орлова исключили из "Единой России": он являлся членом высшего совета и президиума политсовета Ленинградского областного реготделения партии, уведомили в ЕР.

Соответствующее распоряжение узаконил "начальник" ЕдРа Дмитрий Медведев. Причина, по которой лишили членства Орлова, кроется в "совершении действий, дискредитирующих партию".

Орлова, напомним, со второй попытки упразднили в должности главы областного Выборгского района 20 октября.

17 октября в рамках расследования чиновник был задержан после обыска. Сейчас он пребывает под домашним арестом.

"Орлов подозревается в том, что совместно с иными лицами, путем обмана сотрудников комитета финансов администрации МО "Выборгский район" ЛО, используя официальные документы, внес в них заведомо ложные данные о якобы выполненных строительных и иных работах, которые в действительности не выполнялись", - отмечали ранее в СК.